Tuyển Công nghệ Thông tin Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Lập trình full stack ứng dụng trên nền tảng web Java spring boot kết hợp angular

- Tiếp nhận sản phẩm, công nghệ phần mềm, hồ sơ tài liệu bàn giao kỹ thuật từ đối tác, code phần mềm, tài liệu khác liên quan và maintain sản phẩm.

- Nghiên cứu các công nghệ mới thực hiện mục tiêu số hóa toàn diện của công ty.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 24 – 32 tuổi

- Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông hoặc liên quan.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực tương đương.

- Có kinh nghiệm về Java, ưu tiên Struts, Spring, Hibernate, JSF, Primefaces...

- Có kinh nghiệm về Webservice (SOAP and RESTful), build tools (Ant, Maven, ...), load testing, profiling tools, source control (SVN, Git)

- Sử dụng thành thạo và có kinh nghiệm làm việc với Oracle, MSSQL Server, Portgres, Maria

- Kiến thức / kinh nghiệm trong lập trình phía Backend, Micro-services tích hợp Keycloak là một điểm cộng

- Có tư duy về thiết kế, xây dựng hệ thống, cũng như khả năng detect và xử lý vấn đề phát sinh.

- Hiểu biết về các phần mềm của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ (ERP; Kế toán; Nhân sự tiền lương..) là một lợi thế.

- Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

- Có khả năng chịu áp lực công việc, sẵn sàng làm thêm giờ theo yêu cầu, có tinh thần trách nhiệm

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cạnh tranh, lên đến 1000$/ tháng (tùy theo năng lực ứng viên)

- Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Nghỉ thứ Bảy, CN)

- Nghỉ lễ, nghỉ phép và 03 ngày nghỉ dưỡng hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, tự chủ cao, bảo hiểm, lương tháng thứ 13,14,..., du lịch hàng năm, các hoạt động tập thể gắn kết khác,...

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin