Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Tòa Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Phân tích, tìm hiểu để nắm rõ các yêu cầu nghiệp vụ từ Chuyên viên phân tích nghiệp. Phân tích thiết kế các dịch vụ, cấu trúc cơ sở dữ liệu, thuật toán cần thiết dựa trên yêu cầu nghiệp vụ cho chức năng được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của framework phát triển ứng dụng; Phát triển các chức năng của phần mềm ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao, thực hiện kiểm thử unit test trước khi bàn giao cho đội kiểm thử; Chuyển giao các chức năng đã phát triển xong cho đội kiểm thử và tiến hành sửa lỗi nếu có; Tham gia vào team R&D của công ty để tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính... hoặc có kinh nghiệm thực tiễn tương đương; Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc và hiểu biết chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình Java, công nghệ Java EE; Sử dụng thành thạo Spring Framework, JPA, SQL để phát triển ứng dụng Web, REST API; Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng Web với HTML, CSS, AngularJS/ReactJS; Có kiến thức/kinh nghiệm làm việc với các công nghệ Redis/MongoDB/Kafka; Có kiến thức cơ bản về design pattern, lập trình an toàn và đảm bảo hiệu năng; Sử dụng thành thạo hệ thống quản lý mã nguồn Git; Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu): Đại học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13m - 20m ( thỏa thuận khi tới pv ) Được xét tăng lương 2 lần/năm.Phụ cấp ăn trưa, điện thoại (1.450.000k/1 tháng). Thưởng lươngtháng 13; thưởngcuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh;thưởng lễ tết. Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và gói bảo hiểm sức khỏe của công ty. Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân; có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung,dân chủ với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Ưu tiên

Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Có hiểu biết về Docker, Kubernetes. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống sử dụng kiến trúc microservices.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.