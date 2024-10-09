Tuyển IT phần mềm Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
- Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Phát triển các hệ thống lưu trữ, chuẩn hoá và khai thác dữ liệu trên các mô hình phân tán và tập trung với dải yêu cầu về hiệu năng từ mức đơn giản đến các hệ thống tập trung hiệu năng cao, xử lý hàng chục Gbps, hàng tỷ bản tin mỗi ngày
Xây dựng các nền tảng phân tích, đóng gói các giao thức mạng (theo 3GPP, RFC), các node mạng trong mạng viễn thông
Xây dựng các ứng dụng phân tích tìm bất thường, chặn lọc tấn công hoặc pentest, khai thác chủ động dựa trên kết quả nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu ATTT về mạng viễn thông (có thể cùng tham gia nghiên cứu ATTT)
Cùng Agile dev team phát triển các sản phẩm theo project charter đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
a.
Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin... Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên
b. Kiến thức chuyên môn
Có từ 3 năm kinh nghiệm với ít nhất 1 framework Java Có kinh nghiệm với các SQL và NoSql DB, các công nghệ queue, message, cache (Redis, RabbitMQ, Kafka ...) Có kinh nghiệm phát triển các dự án phần mềm cho các hệ thống xử lý hiệu năng cao: in-mem DB, các hệ thống cluster, HA/LB Có kinh nghiệm với CI/CD, microservices Có kinh nghiệm làm việc với các open-source web servers Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi áp dụng các công nghệ mới và tham gia các lĩnh vực, sản phẩm mới Có tinh thần phối hợp và khả năng teamwork tốt, luôn sẵn sàng sharing và phát triển team Hiểu biết cơ bản về khách hàng mình phục vụ
Điểm cộng
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án kiểu Agile Có kinh nghiệm phát triển các dự án trong mạng viễn thông di động (các framework về Telecom Signaling, Billing system, VAS, ...) hoặc các hệ thống C5ISR, hệ thống phân tích khai thác dữ liệu đa chiều (correlation, áp dụng AI/ML/NLP)
Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Offer theo gói tổng thu nhập năm,
Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm
Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng
+ Ngày truyền thống 22/12)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển)
Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
