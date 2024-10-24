Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Lạc Long Quân - Phường Bưởi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm trên nền .Net/.Net Core; Tham gia fix bugs và hỗ trợ khách hàng. Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật liên quan đến công việc dự án Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ.

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm trên nền .Net/.Net Core;

Tham gia fix bugs và hỗ trợ khách hàng.

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm

Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật liên quan đến công việc dự án

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 sắp tốt nghiệp khối ngành IT phần mềm: Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm hoặc tương đương. Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản về lập trình web: .Net, .NetCore, SQL, Oracle, HTML & CSS, Javascript, Jquery... Chủ động, đam mê công việc, sẵn sang chấp nhận thách thức. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh. Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới

Sinh viên năm 3,4 sắp tốt nghiệp khối ngành IT phần mềm: Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm hoặc tương đương.

Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản về lập trình web: .Net, .NetCore, SQL, Oracle, HTML & CSS, Javascript, Jquery...

Chủ động, đam mê công việc, sẵn sang chấp nhận thách thức.

Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh.

Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới

Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên sẽ có cơ hội học tập và làm việc trong môi trường thực tế, chuyên nghiệp, năng động; Được hướng dẫn, huấn luyện bởi đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm; Ứng viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để làm việc sau mỗi khóa đào tạo; Ứng viên sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Chính thức với quyền lợi đãi ngộ tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.

Ứng viên sẽ có cơ hội học tập và làm việc trong môi trường thực tế, chuyên nghiệp, năng động;

Được hướng dẫn, huấn luyện bởi đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm;

Ứng viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để làm việc sau mỗi khóa đào tạo;

Ứng viên sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Chính thức với quyền lợi đãi ngộ tương xứng với năng lực và kết quả hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin