Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Được đào tạo trực tiếp bởi các chuyển gia của chúng tôi. Tham gia training on job Framework Nodejs. Chi tiết nội dung công việc/đào tạo sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn Thực hiện các công việc của Mentor yêu cầu.

- Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS

- Có kinh nghiệm làm việc với các framework front-end như React, Vue.js là một lợi thế

- Nẵm vững kiến thức về Javascript, bao gồm ES6+ và các tính năng mới

- Thành thạo trong việc xử lý bất đồng bộ, hiểu biết về Callback, Promise, Asyns/Await

- Có kinh nghiệm làm việc với các module NodeJS phổ biến như : Express, Lodash

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sử dữ liệu SQL và noSQL : postgreSQL, MongoDB, MySQL

- Có kĩ năng Debugging hiệu quả

- Có tư duy lập trình tốt

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, khả năng tự học

- Có khả năng sử dụng Google để tìm kiếm và giải quyết vấn đề

- Có hiểu biết và kinh nghiệm về quản lý bộ nhớ, hiệu năng trong NodeJS là một lợi thế

- Có kinh nghiệm làm việc với Eletron JS là một lợi thế

- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng ngành công nghệ thông tin hoặc các nghành tương đương

- Phỏng vấn 1 vòng duy nhất. - Review lương 2 lần /năm, thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm khi đạt thành tích xuất sắc cá nhân hay đội nhóm. - Thưởng tháng lương thứ 13, bảo hiểm, chế độ du lịch hàng năm theo chương trình của công ty.

- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện

- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.

- Được thoải mái chửi, mắng Sếp, nếu Sếp không làm những gì Sếp đã nói.

- Được đào tạo nội bộ, được học từ những chuyên gia Công ty mời về định kỳ mỗi tháng.

- Được tụ tập hát hò tiệc ngọt ít nhất 1 lần/ tháng và du lịch hàng năm

- Được rèn luyện học tập và làm việc trong môi trường toàn Đại Bàng.

- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.

- Được cân nhắc lên các vị trí cao hơn nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dự án. - Được làm việc, tự do sáng tạo, thể hiện bản thân, không gò bó, không khuôn mẫu trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết

- Bạn sẽ là người dám thay đổi vận mệnh nếu làm tại Vitech.

Văn hóa của chúng tôi:

- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.

- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?

+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam

+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.

+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.

- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"

- Tại Vitech Con người phù hợp là quan trọng nhất.

- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

