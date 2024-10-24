Tuyển Lập Trình PHP thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Lập Trình PHP thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Cityland – Park Hills, Phường 10, Gò Vấp,TP. HCM., Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Mô tả công việc
Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu dự án Website, Restful API. Viết mã (coding) và triển khai các tính năng mới cho sản phẩm bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, PHP, v.v. Thực hiện kiểm thử (testing) phần mềm để đảm bảo các tính năng hoạt động ổn định, bao gồm unit test, integration test. Cập nhật và duy trì các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm. Phối hợp với các phòng ban liên quan (QA, BA, quản lý dự án) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Hỗ trợ triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu khách hàng hoặc đội ngũ quản lý.
Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu dự án Website, Restful API.
Viết mã (coding) và triển khai các tính năng mới cho sản phẩm bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, PHP, v.v.
Thực hiện kiểm thử (testing) phần mềm để đảm bảo các tính năng hoạt động ổn định, bao gồm unit test, integration test.
Cập nhật và duy trì các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm.
Phối hợp với các phòng ban liên quan (QA, BA, quản lý dự án) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Hỗ trợ triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu khách hàng hoặc đội ngũ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Yêu cầu công việc
Có khả năng làm việc với PHP. Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và cách tương tác với chúng. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian tốt để hoàn thành đúng tiến độ. Kỹ năng giải quyết vấn đề logic và kỹ năng debug hiệu quả. Có tư duy lập trình tốt. Có kiến thức, ý thức về bảo mật website. Tối thiểu trên 1 năm kinh nghiệm lập trình PHP, MySQL, NoSQL Thành thạo HTML, CSS, Javascript là một lợi thế
Có khả năng làm việc với PHP.
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và cách tương tác với chúng.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian tốt để hoàn thành đúng tiến độ.
Kỹ năng giải quyết vấn đề logic và kỹ năng debug hiệu quả.
Có tư duy lập trình tốt. Có kiến thức, ý thức về bảo mật website.
Tối thiểu trên 1 năm kinh nghiệm lập trình PHP, MySQL, NoSQL
Thành thạo HTML, CSS, Javascript là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10,000,000 - 20,000,000 (Thương lượng trong buổi Phỏng vấn)
- Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
- Tháng lương thứ 13
- Nghỉ phép hàng năm và điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7,Đường 11,KDC City land- Park hills, P.10, Quận Gò Vấp, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

