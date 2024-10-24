Tuyển Lập Trình PHP thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Cityland – Park Hills, Phường 10, Gò Vấp,TP. HCM., Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc:

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu dự án Website, Restful API.

Viết mã (coding) và triển khai các tính năng mới cho sản phẩm bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, PHP, v.v.

Thực hiện kiểm thử (testing) phần mềm để đảm bảo các tính năng hoạt động ổn định, bao gồm unit test, integration test.

Cập nhật và duy trì các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm.

Phối hợp với các phòng ban liên quan (QA, BA, quản lý dự án) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Hỗ trợ triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu khách hàng hoặc đội ngũ quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng làm việc với PHP.

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và cách tương tác với chúng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian tốt để hoàn thành đúng tiến độ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề logic và kỹ năng debug hiệu quả.

Có tư duy lập trình tốt. Có kiến thức, ý thức về bảo mật website.

Tối thiểu trên 1 năm kinh nghiệm lập trình PHP, MySQL, NoSQL

Thành thạo HTML, CSS, Javascript là một lợi thế

Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10,000,000 - 20,000,000 (Thương lượng trong buổi Phỏng vấn)

- Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

- Tháng lương thứ 13

- Nghỉ phép hàng năm và điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.