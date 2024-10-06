Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xem xét các yêu cầu, thông số kỹ thuật và tài liệu thiết kế kỹ thuật để cung cấp phản hồi kịp thời và có ý nghĩa Tạo các kế hoạch thử nghiệm thủ công và tự động chi tiết, toàn diện và có cấu trúc tốt và các trường hợp thử nghiệm Ước tính, ưu tiên, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động thử nghiệm Thiết kế, phát triển và thực thi các tập lệnh tự động hóa Xác định, theo dõi, ghi lại và lập tài liệu lỗi Thực hiện kiểm tra hồi quy kỹ lưỡng khi các lỗi đã được giải quyết Phát triển và áp dụng các quy trình thử nghiệm cho các sản phẩm mới và hiện có để đáp ứng nhu cầu kinh doanh Liên lạc với các nhóm nội bộ (ví dụ: nhà phát triển và người quản lý sản phẩm) để xác định các yêu cầu hệ thống Theo dõi kết quả quá trình gỡ lỗi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt hoặc có chứng chỉ tiếng Anh Cam kết 80% số buổi đi làm HTML, CSS, Javascript, Basic (Android & iOS đối với Intern React Native) Đam mê với lập trình Front-end Đánh giá cao nếu đã từng sử dụng React/Redux Ưu tiên những bạn có kiến thức nâng cao và có dự án Demo Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh. Ưu tiên đã từng tham gia dự án
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương theo năng lực + phụ cấp, review lương hàng tháng Có cơ hội tham gia dự án nội bộ hoặc dự án thực tế Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,... Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,... Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

