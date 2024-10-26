Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group
- Hà Nội: W1.3402 Vinhomes Westpoint, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm phát triển và tối ưu hóa các chức năng dịch vụ
Tối ưu các thành phần hệ thống phía back-end: code, database.
Triển khai và tích hợp các thành phần hệ thống phía back-end.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý bộ phận CNTT giao.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng đọc và viết bằng tiếng anh
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường cực kỳ năng động và chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, nghỉ phép theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ 1/1, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, 1/6, rằm trung thu (cho gia đình có con nhỏ), thưởng thành tích cho các nhân sự có thành tích học tập xuất sắc, ...
Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm.
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với nhiều công nghệ mới
Du lịch, team building hàng năm, liên hoan hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
