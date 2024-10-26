Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: W1.3402 Vinhomes Westpoint, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển và tối ưu hóa các chức năng dịch vụ Tối ưu các thành phần hệ thống phía back-end: code, database. Triển khai và tích hợp các thành phần hệ thống phía back-end. Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý bộ phận CNTT giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm lập trình .NET (C#), Entity Framework, netframework, database • Có kinh nghiệm lập trình WinForms, WPF, ASP.NET, WEB API • Có kinh nghiệm với các hệ quản trị CSDL như: SQL Server, MySQL

• Có khả năng đọc và viết bằng tiếng anh

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường cực kỳ năng động và chuyên nghiệp Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, nghỉ phép theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ 1/1, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, 1/6, rằm trung thu (cho gia đình có con nhỏ), thưởng thành tích cho các nhân sự có thành tích học tập xuất sắc, ... Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài Lương tháng 13 và thưởng cuối năm. Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty. Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với nhiều công nghệ mới Du lịch, team building hàng năm, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ S-Group

