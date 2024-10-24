Tuyển Lập Trình Viên Back-End thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Lập Trình Viên Back-End thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tham gia vào phân tích thiết kế hế thống, phân tích cấu trúc dữ liệu Tham gia xây dựng database Lập trình các module, tính năng theo yêu cầu. Hợp tác với những thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng thời gian. Hỗ trợ deploy các sản phẩm lên server nếu cần Ngoài ra chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm dự án thực tế, thành thạo ít nhất 1 trong các ngôn ngữ: Java, Python, NodeJs ... Có kinh nghiệm về một số framework, công nghệ như SpringBoot, Hibernate, JPA, Django, Flask, Celery, .. Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng, design pattern Có kiến thức về một trong các database: PostgreSQL, MySQL, MongoDB Quen thuộc với docker, linux, Restful API, Json Có hiểu biết và sử dụng OpenSearch, Logstash, Kibana, Redis, Memcached, GeoJson, Protobuf là một lợi thế Có khả năng đưa ra giải pháp và học hỏi nhanh, chủ động trong tiếp thu công nghệ mới, ..
Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác. Thưởng: có nhiều đợt thưởng trong năm. Thưởng lễ 30-4, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng Tết Dương, thưởng Tết âm (thưởng năm) lên đến nhiều tháng lương. Hỗ trợ tiền điện thoại. Hỗ trợ tiền ăn trưa tại căng tin công ty. Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên, teambuilding...) Có cơ hội được làm việc và công tác ở nước ngoài Các chế độ BHXH, nghỉ thứ 7, chủ nhật, chế độ phép đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

