Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH DACO
- Hà Nội: 146 Cầu Bươu, Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Thiết kế tổng thể hệ thống, các module thành phần, các chức năng chi tiết.
Lập trình phát triển, bảo trì các chức năng hệ thống phía back-end.
Tối ưu các thành phần hệ thống phía back-end: code, database.
Triển khai và tích hợp các thành phần hệ thống phía back-end.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành: công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ nghệ phần mềm (Software Engineer) hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm lập trình .NET (C#), Entity Framework
Có kinh nghiệm lập trình WinForms, WPF, ASP.NET, WEB API
Có kinh nghiệm với các hệ quản trị CSDL như: SQL Server, MySQL
Có kinh nghiệm sử dụng Git
Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, áp dụng design pattern, microservice.
Có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về perfomance trên hệ thống cần xử lý lượng dữ liệu lớn.
Tại CÔNG TY TNHH DACO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực: Từ 10 - 18 triệu/ tháng
Thưởng dự án
Phụ cấp thuê nhà hàng tháng (nếu phải thuê nhà)
Chế độ thưởng hấp dẫn: Thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, thưởng nóng, dự án,..; các chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên và gia đình: quà lễ, Tết, các chế độ thăm hỏi sức khỏe theo quy định công ty
Có nhiều cơ hội tham gia các khóa học phát triển năng lực và tư duy do DACO đầu tư 100%
Làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, đa dạng lứa tuổi (2xxx-197x), có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (laptop, sim số, điện thoại, email, đồng phục)
Có thể kết thúc thời gian thử việc sớm – dưới 2 tháng tùy năng lực
Hỗ trợ khác: điện thoại, xăng xe, xe đưa đón công tác, công tác phí
Công ty chuẩn bị bữa trưa cho nhân viên, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch lên đến 03 lần/năm
Được tài trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho mọi nhân viên
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7. Từ 8h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
