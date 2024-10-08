Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 Cầu Bươu, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thiết kế tổng thể hệ thống, các module thành phần, các chức năng chi tiết. Lập trình phát triển, bảo trì các chức năng hệ thống phía back-end. Tối ưu các thành phần hệ thống phía back-end: code, database. Triển khai và tích hợp các thành phần hệ thống phía back-end.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành: công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ nghệ phần mềm (Software Engineer) hoặc tương đương. Có kinh nghiệm lập trình .NET (C#), Entity Framework Có kinh nghiệm lập trình WinForms, WPF, ASP.NET, WEB API Có kinh nghiệm với các hệ quản trị CSDL như: SQL Server, MySQL Có kinh nghiệm sử dụng Git Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, áp dụng design pattern, microservice. Có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về perfomance trên hệ thống cần xử lý lượng dữ liệu lớn.

Tại CÔNG TY TNHH DACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực: Từ 10 - 18 triệu/ tháng Thưởng dự án Phụ cấp thuê nhà hàng tháng (nếu phải thuê nhà) Chế độ thưởng hấp dẫn: Thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, thưởng nóng, dự án,..; các chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên và gia đình: quà lễ, Tết, các chế độ thăm hỏi sức khỏe theo quy định công ty Có nhiều cơ hội tham gia các khóa học phát triển năng lực và tư duy do DACO đầu tư 100% Làm việc cùng đội ngũ nhân sự ưu tú, thân thiện, hòa đồng, đa dạng lứa tuổi (2xxx-197x), có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (laptop, sim số, điện thoại, email, đồng phục) Có thể kết thúc thời gian thử việc sớm – dưới 2 tháng tùy năng lực Hỗ trợ khác: điện thoại, xăng xe, xe đưa đón công tác, công tác phí Công ty chuẩn bị bữa trưa cho nhân viên, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm Được tham gia các hoạt động team building, du lịch lên đến 03 lần/năm Được tài trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho mọi nhân viên Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7. Từ 8h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DACO

