Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TÒA SKYLAND, N03 TRUNG YÊN 9, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phát triển sản phẩm của công ty với C#, Angular, SQL Server

- Vai trò:

+ Phân tích nghiệp vụ khi nhận task từ quản lý

+ Code API, Web, Report

+ Phát hiện lỗi và hỗ trợ chỉnh sửa

- Tham gia phân tích, thiết kế, đánh giá tính năng của sản phẩm.

- Đề xuất ý tưởng, cải tiến cho sản phẩm đang phát triển.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành IT( hoặc bằng cấp tương đương).

- Trên 1 năm kinh nghiệm làm dự án sử dụng công nghệ .NET.

- Thành thạo:

+ C#, REST API( ASP.Net, .Net Core, ...)

+ Angular, CSS3, HTML5, Bootstrap, Jquery, ...( hoặc những ngôn ngữ liên quan)

+ SQL Server

+ Git( hoặc tương đương)

- Lợi thế khi có kiến thức, kinh nghiệm:

+ Phát triển sản phẩm theo mô hình microservice.

+ Resdis cache, Elastic Search.

+ Docker.

+ NoSQL( MongoDb, ...).

+ Nắm vững các nguyên lý trong thiết kế phần mềm( Dependence injection, ...).

- Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập khi thực hiện dự án.

- Có trách nhiệm, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12– 15 Tr/ tháng (Phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm)

OT có tính lương Thưởng theo từng dự án. Được cấp máy tính trong quá trình làm việc. Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp. Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, lễ, tết, ốm đau, hiếu hỉ.. Được hưởng chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm. Được tham gia các hoạt động teambuilding, event, sự kiện của công ty..... Tạo điều kiện để ứng viên có môi trường làm việc tốt nhất;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

