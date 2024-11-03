Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà 270 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trực tiếp tham gia phát triển các dự án phần mềm trọng điểm của công ty về thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế, các phần mềm ứng dụng cho y tế số, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa và các lĩnh vực khác. Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển các services dựa vào yêu cầu của khách hàng, công ty. Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển. Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai. Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty.

Trực tiếp tham gia phát triển các dự án phần mềm trọng điểm của công ty về thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế, các phần mềm ứng dụng cho y tế số, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa và các lĩnh vực khác.

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển các services dựa vào yêu cầu của khách hàng, công ty.

Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin. Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương Sử dụng thành thạo C# Có kinh nghiệm tích hợp các SOAP/REST API, Web service, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng. Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng. Thành thạo sử dụng Git để quản lý mã nguồn. Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Postgre, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế. Có kinh nghiệm sử dụng kubernetes và docker là một lợi thế.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo C#

Có kinh nghiệm tích hợp các SOAP/REST API, Web service, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.

Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng.

Thành thạo sử dụng Git để quản lý mã nguồn.

Có kinh nghiệm sử dụng và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Postgre, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng kubernetes và docker là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: up to 25M/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn) Phụ cấp ăn trưa tại công ty 40.000 vnđ/ngày làm việc Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước; Được hưởng các CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI của công ty: thưởng Lễ, Tết (tháng lương 13), nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước, thể thao, TeamBuilding, các lớp học nâng cao trình độ, nâng cao ngoại ngữ (tiếng Anh...) Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và được công ty hỗ trợ chi phí gói khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên. Làm việc cùng với những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software, ở vị trí Software Architect của những hệ thống lớn; Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Mức lương: up to 25M/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa tại công ty 40.000 vnđ/ngày làm việc

Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước;

Được hưởng các CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI của công ty: thưởng Lễ, Tết (tháng lương 13), nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước, thể thao, TeamBuilding, các lớp học nâng cao trình độ, nâng cao ngoại ngữ (tiếng Anh...)

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và được công ty hỗ trợ chi phí gói khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.

Làm việc cùng với những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software, ở vị trí Software Architect của những hệ thống lớn;

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin