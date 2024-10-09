Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Điện tử viễn thông

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng, báo cáo, tích hợp. Thiết kế, lập trình, làm tài liệu và sửa lỗi chương trình. Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn. Báo cáo cập nhật tiến độ công việc. Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm. Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ giải pháp cho các yêu cầu chức năng, báo cáo, tích hợp.
Thiết kế, lập trình, làm tài liệu và sửa lỗi chương trình.
Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn.
Báo cáo cập nhật tiến độ công việc.
Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm.
Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về các công nghệ: NodeJS (Framework NestJS), REST API, PostgreSQL, Mongodb,... Có khả năng phân tích thiết kế chức năng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn LinQ, hoặc store procedure, function và các script các mức độ cơ bản hoặc phức tạp. Có hiểu biết về hệ thống ứng dụng IoT trong smart home, smart building. Hiểu biết các kỹ thuật lập trình cache như in-memory cache, redis cache. Khả năng học hỏi, làm việc độc lập hoặc phối hợp và làm việc nhóm tốt. Sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát. Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về các công nghệ: NodeJS (Framework NestJS), REST API, PostgreSQL, Mongodb,...
Có khả năng phân tích thiết kế chức năng nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết truy vấn LinQ, hoặc store procedure, function và các script các mức độ cơ bản hoặc phức tạp.
Có hiểu biết về hệ thống ứng dụng IoT trong smart home, smart building.
Hiểu biết các kỹ thuật lập trình cache như in-memory cache, redis cache.
Khả năng học hỏi, làm việc độc lập hoặc phối hợp và làm việc nhóm tốt.
Sáng tạo, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thưởng upto 3 tháng lương/năm. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty. Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).
Lương/thưởng theo chế độ của công ty.
Thưởng upto 3 tháng lương/năm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

