Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Ecoit
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty cổ phần Ecoit

Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty cổ phần Ecoit

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Phân tích, nghiên cứu, đánh giá, thiết kế, tư vấn và chi tiết hóa giải pháp công nghệ với các khối nghiệp vụ, kinh doanh về dịch vụ Tài chính và Chứng khoán.
- Tham gia nghiên cứu
- Đánh giá các giải pháp công nghệ, sản phẩm, đặc biệt các giải pháp xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ SQL

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, toán tin
-Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java/.Net/NodeJS
-Có kinh nghiệm lập trình socket, websocket, socket.io
-Lập trình thành thạo với hệ CSDL: MS SQL, MySQL, Oracle (Oracle là lợi thế)
- Sử dụng thành thao các công cụ xây dựng mô hình như Visio, UML, ORM ...
YÊU CẦU KHÁC
- Trung thực, cẩn thận, làm việc theo quy trình
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao
- Có tư duy logic tốt, khả năng trình bày diễn giải phân tích vấn đề, rõ ràng và chi tiết
- Ham học hỏi và tìm hiểu các công nghệ mới
- Có mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính, chứng khoán
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành
Ưu tiên:
- Có hiểu biết, kiến thức về tài chính, chứng khoán
- Đã từng tham gia phát triển các hệ thống tài chính, chứng khoán
- Nộp hồ sơ sớm

Tại Công ty cổ phần Ecoit Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Mức lương: 18 - 25 triệu (Tùy theo năng lực)
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Mức lương: 18 - 25 triệu (Tùy theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ecoit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ecoit

Công ty cổ phần Ecoit

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

