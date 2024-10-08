Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Thiết kế và phát triển các hệ thống và dịch vụ phía server đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và khả năng mở rộng Xây dựng và duy trì các API (RESTful, GraphQL) phục vụ cho các ứng dụng web và di động Tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất của các ứng dụng backend Quản lý cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL, In-Memory Databases) và đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn dữ liệu Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum, bao gồm lập kế hoạch, code review và viết unit tests Hợp tác chặt chẽ với các nhóm phát triển frontend và QA để đảm bảo chất lượng sản phẩm Tạo và duy trì các tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Backend Developer. Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, Python (ngôn ngữ chính), C#, PHP, NodeJS, C/C++ Kinh nghiệm làm việc với các framework như Django, Flask, Spring Boot, Express.js hoặc Laravel Kinh nghiệm thiết kế và phát triển API (RESTful, GraphQL) Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Hiểu biết về bảo mật ứng dụng và các phương pháp tốt nhất Kinh nghiệm với các công nghệ cơ sở dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu In-Memory, cơ sở dữ liệu sự kiện/luồng, cơ sở dữ liệu OLAP (như ClickHouse) và công cụ tìm kiếm (như Elasticsearch) Hiểu biết về các công cụ và phương pháp tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng backend

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc (mức lương 20 - 28 triệu) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, hỗ trợ sự phát triển cá nhân Team size 15 người, trong đó có 2 thạc sĩ Được học hỏi và tiếp cận các công nghệ mới trong các mảng: System Architecture, Software Development, Big Data, Machine Learning/AI, Database Technologies, Cloud Platforms, Network Security Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành Được thưởng lương tháng 13, nghỉ phép năm, teambuilding, và các hoạt động ngoại khóa khác. Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

