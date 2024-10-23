Tuyển IT phần mềm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6, Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phát triển các tính năng mới đáp ứng người dùng; Viết API kết nối giữa các hệ thống, phục vụ trao đổi dữ liệu giữa front-end và mobile app; Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống; Nhận yêu cầu từ cấp trên, phân tích yêu cầu và thực hiện phát hành sản phẩm nhanh nhất có thể.

Phát triển các tính năng mới đáp ứng người dùng;

Viết API kết nối giữa các hệ thống, phục vụ trao đổi dữ liệu giữa front-end và mobile app;

Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;

Nhận yêu cầu từ cấp trên, phân tích yêu cầu và thực hiện phát hành sản phẩm nhanh nhất có thể.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính hoặc ngành liên quan; Có ít nhất 3 năm làm Backend và sử dụng thành thạo .Net C# MVC, .Net Core. Hiểu và làm việc tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Postgres, MySQL, MongoDB,... Có kinh nghiệm về Web API, Web Service REST; Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns; Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh; Có tư duy logic tốt; Hiểu biết về Docker, Server config là 1 lợi thế.

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính hoặc ngành liên quan;

Có ít nhất 3 năm làm Backend và sử dụng thành thạo .Net C# MVC, .Net Core.

Hiểu và làm việc tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Postgres, MySQL, MongoDB,...

Có kinh nghiệm về Web API, Web Service REST;

Nắm vững kiến thức về OOP, Design Patterns;

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh;

Có tư duy logic tốt;

Hiểu biết về Docker, Server config là 1 lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến; Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường; Được xem xét tăng lương hàng năm; Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Được hưởng bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện; Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim); Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV); Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim); Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim); Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh; Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty; Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia; Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh); Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin