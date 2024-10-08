Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 19, sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phát triển hệ thống ERP của công ty gồm các phân hệ: Quản lý nhân sự /Quản lý sản xuất, Kho hàng, Bán hàng, Giao hàng, Bảo hành trên 2 nền tảng web và mobile
- Thành thạo các công nghệ: Mongoose , NodeJS, ExpressJS, RabbitMQ,
- Thành thạo các công cụ : Git, npm...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm với NodeJS
- Phân tích thiết kế đưa giải pháp
- Nắm vững về Javascript es5, es6, Restful API
- Biết cấu hình (ví dụ sử dụng webpack) và cách deploy sản phẩm
- Có hiểu biết về Docker, AWS (Lambda, ECS, Dynamodb)
- Khả năng teamwork tốt
- Có hiểu biết về mô hình Agile/Scrum, Centos7, Pm2, Redis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

