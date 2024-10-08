Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 19, sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Phát triển hệ thống ERP của công ty gồm các phân hệ: Quản lý nhân sự /Quản lý sản xuất, Kho hàng, Bán hàng, Giao hàng, Bảo hành trên 2 nền tảng web và mobile
- Thành thạo các công nghệ: Mongoose , NodeJS, ExpressJS, RabbitMQ,
- Thành thạo các công cụ : Git, npm...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm với NodeJS
- Phân tích thiết kế đưa giải pháp
- Nắm vững về Javascript es5, es6, Restful API
- Biết cấu hình (ví dụ sử dụng webpack) và cách deploy sản phẩm
- Có hiểu biết về Docker, AWS (Lambda, ECS, Dynamodb)
- Khả năng teamwork tốt
- Có hiểu biết về mô hình Agile/Scrum, Centos7, Pm2, Redis
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
