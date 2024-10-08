Tuyển Lập Trình Viên BackEnd thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 270 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về các mảng Y tế, Điều hành doanh nghiệp, Quản lý nhân sự cũng như eLearning, ... của Tập đoàn; Xây dựng và tối ưu sản phẩm đáp ứng hàng trăm nghìn user đồng thời; Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm: Blockchain, AI, Machine Learning, BigData, RPA,...; Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu của người dùng cuối, phối hợp với test để hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng để cung cấp, triển khai; Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý; Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án và bảo hành bảo trì.

Tham gia phát triển các dự án về các mảng Y tế, Điều hành doanh nghiệp, Quản lý nhân sự cũng như eLearning, ... của Tập đoàn;

Xây dựng và tối ưu sản phẩm đáp ứng hàng trăm nghìn user đồng thời;

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm: Blockchain, AI, Machine Learning, BigData, RPA,...;

Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu của người dùng cuối, phối hợp với test để hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng để cung cấp, triển khai;

Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý;

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án và bảo hành bảo trì.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về CNTT hoặc các chuyên ngành tương đương; Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc Lập trình ứng dụng bằng .Net; Có kinh nghiệm làm tốt về Back-End, API Webservice, Micro services, xử lý tốt MultiTask, Multithread, Multi-processing; Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; Thành thạo thao tác tối thiểu 01 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL server, ...); Có kinh nghiệm tích hợp / phát triển: RESTful APIs, SOAP; Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng/ ứng dụng SharePoint/ Web server, ...

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về CNTT hoặc các chuyên ngành tương đương;

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc Lập trình ứng dụng bằng .Net;

Có kinh nghiệm làm tốt về Back-End, API Webservice, Micro services, xử lý tốt MultiTask, Multithread, Multi-processing;

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh;

Thành thạo thao tác tối thiểu 01 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL server, ...);

Có kinh nghiệm tích hợp / phát triển: RESTful APIs, SOAP;

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng/ ứng dụng SharePoint/ Web server, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc. Lương tháng thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ, Tết... Phụ cấp tiền ăn: 40.000 VNĐ/bữa, phụ cấp trách nhiệm... Chế độ Du lịch trong và ngoài nước hàng năm cho CBNV Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định của Pháp luật. Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Mức lương 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc.

Lương tháng thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ, Tết...

Phụ cấp tiền ăn: 40.000 VNĐ/bữa, phụ cấp trách nhiệm...

Chế độ Du lịch trong và ngoài nước hàng năm cho CBNV

Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định của Pháp luật.

Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin