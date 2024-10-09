Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14,15,16, Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc - P. Trúc Bạch - Q. Ba Đình - Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển phần mềm theo quy trình Agile/Scrum. Tham gia tích hợp hệ thống, kiểm thử, triển khai và sửa lỗi. Chủ động và phối hợp đồng nghiệp và đối tác hoàn thành các việc được giao. Nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất các giải pháp/sáng kiến CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, Toán Tin, hoặc tương đương. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm NodeJS ( ExpressJS, NestJS, Fastify, ...) Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP), MVC. Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đã sử dụng một trong các database: Oracle, MySQL, PostgresQL, MongoDB. Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng RESTful API, web services, event-driven message. Sử dụng thành thạo một số công cụ: Git, Jira, ... Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết công việc độc lập. Đam mê công việc, tích cực tìm hiểu các kiến thức mới. Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm công nghệ MessageQueue (MQ, Kafka, Rabbit, ActiveMQ..), Microservice; kinh nghiệm về nền tảng Cloud như AWS Cloud, Google Cloud là một lợi thế; Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm triển khai về K8s, Docker là một lợi thế;

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Thời gian làm việc từ 8:30-17:30 các ngày từ thứ 2-6 Chế độ bảo hiểm sức khỏe nâng cao Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo pháp luật Chế độ phụ cấp ăn ca và các phụ cấp theo yêu cầu công việc Cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin