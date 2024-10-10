Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia từ giai đoạn thiết kế đến triển khai sản phẩm của siêu dự án phát triển phần mềm CAD cho khách hàng Nhật Bản. Dự án phần mềm kiến trúc, xây dựng cho khách hàng Nhật Bản là dự án lớn của tập đoàn DTS Japan (top 10 tập đoàn CNTT tại Nhật Bản), với nhiều modules phần mềm khác nhau, từ Windows App, Web App, iOS App... Phát triển Plugin cho revit và các ứng dụng CAD khác theo đơn đặt hàng của khách hàng Nhật. Được đào tạo: chuyên sâu về C/C++ và các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho phát triển các sản phẩm cho CAD Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần mềm chuẩn PMS của DTS Japan; Hợp tác làm việc với các Leaders, Project Manager xuất sắc với hàng chục năm kinh nghiệm tại các công ty phần mềm lớn nhất ở Nhật Bản và Việt Nam với các quy trình quản lý dự án bài bản, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên về ngôn ngữ C++, chấp nhận ứng viên mới ra trường đã có kinh nghiệm.

– Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật và có kinh nghiệm làm việc cho công ty/ dự án Nhật.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: - Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Performance review: 1 lần/năm và Yearly Performance Bonus

Chế độ đãi ngộ:

- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản.

- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài.

- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùngcon

- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi:1h/ngày

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...)

Văn phòng làm việc tiện ích:

- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.

- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại công ty.

Các hoạt động sôi nổi:

- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý.

- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc, bóng bàn, văn nghệ...

- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

