Tuyển Lập Trình Viên C# thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà Novo, Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

● Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm từ giai đoạn thiết kế, code, test, và triển khai.

● Thực hiện các công việc khác liên quan đến lập trình và phát triển phần mềm theo yêu cầu.

● Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới để áp dụng vào dự án.

Yêu Cầu Công Việc

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, tốt nhất là trong lĩnh vực phát triển phần mềm. ● Kinh nghiệm làm việc với .NET và ASP.NET framework ● Kinh nghiệm thiết kế và phát triển REST API. ● Thành thạo các IDE phát triển và các công cụ quản lý mã nguồn (Git). ● Hiểu biết tốt về Lập trình hướng đối tượng, các mẫu thiết kế. ● Quen thuộc với các Tiêu chuẩn JavaScript (ES6, TypeScript) ● Kinh nghiệm phát triển front-end với các framework: React, Vue hoặc Angular. ● Hiểu biết tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. ● Thái độ tích cực và đạo đức nghề nghiệp cao.

Lợi thế:

● Khả năng viết mã có cấu trúc tốt, dễ bảo trì ● Kinh nghiệm làm việc với Docker ● Có kinh nghiệm AWS, Cloud là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Chế độ làm việc remote mỗi tháng, tối đa 30% thời gian làm việc/tháng có kế hoạch. ● Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm. ● Nghỉ hưởng lương dịp sinh nhật công ty ● Nghỉ hưởng lương vào các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động ● Nhân viên nữ được hưởng thêm 0.5 ngày nghỉ hưởng lương/tháng.

● Đánh giá kết quả công việc và đánh giá lương 2 lần/năm ● Thưởng team dự án 2 lần/năm ● Thưởng lễ, Tết: Tết dương, Tết âm, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 1/5 , Lễ 2/9 ● Thưởng cuối năm theo kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

