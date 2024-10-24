Tuyển Lập Trình Viên C# thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Lập Trình Viên C# thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà Novo, Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

● Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm từ giai đoạn thiết kế, code, test, và triển khai.
● Thực hiện các công việc khác liên quan đến lập trình và phát triển phần mềm theo yêu cầu.
● Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới để áp dụng vào dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, tốt nhất là trong lĩnh vực phát triển phần mềm. ● Kinh nghiệm làm việc với .NET và ASP.NET framework ● Kinh nghiệm thiết kế và phát triển REST API. ● Thành thạo các IDE phát triển và các công cụ quản lý mã nguồn (Git). ● Hiểu biết tốt về Lập trình hướng đối tượng, các mẫu thiết kế. ● Quen thuộc với các Tiêu chuẩn JavaScript (ES6, TypeScript) ● Kinh nghiệm phát triển front-end với các framework: React, Vue hoặc Angular. ● Hiểu biết tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. ● Thái độ tích cực và đạo đức nghề nghiệp cao.
Lợi thế:
● Khả năng viết mã có cấu trúc tốt, dễ bảo trì ● Kinh nghiệm làm việc với Docker ● Có kinh nghiệm AWS, Cloud là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Chế độ làm việc remote mỗi tháng, tối đa 30% thời gian làm việc/tháng có kế hoạch. ● Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm. ● Nghỉ hưởng lương dịp sinh nhật công ty ● Nghỉ hưởng lương vào các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động ● Nhân viên nữ được hưởng thêm 0.5 ngày nghỉ hưởng lương/tháng.
● Đánh giá kết quả công việc và đánh giá lương 2 lần/năm ● Thưởng team dự án 2 lần/năm ● Thưởng lễ, Tết: Tết dương, Tết âm, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 1/5 , Lễ 2/9 ● Thưởng cuối năm theo kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, toà NIC số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

