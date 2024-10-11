Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, tòa N01 - T3, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổng Quan Công Việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí Frontend developer nhiệt huyết và tài năng, tập trung vào phát triển website/CMS/CRM sử dụng React.js. Công việc của bạn là lập trình và triển khai các ứng dụng web thân thiện với người dùng, đảm bảo hiệu suất tốt trên nhiều thiết loại thiết bị, trình duyệt khác nhau. Bạn sẽ được tham gia vào các dự án sản phẩm phục vụ cho nhiều doanh nghiệp/tổ chức lớn trong các lĩnh vực ngân hàng/tài chính, bảo hiểm, logistic ... ở Việt Nam.

Yêu cầu chung

- Hợp tác với designer, product manager và backend developer để cung cấp các ứng dụng web chất lượng cao.

- Có tư duy làm việc nhóm, khả năng giao tiếp rõ ràng, logic

- Viết code cẩn thận, dễ bảo trì và thực hiện việc review code thường xuyên

- Tối ưu hóa các ứng dụng để có hiệu năng tốt và có khả năng mở rộng (scale)

- Debug lỗi và fix lỗi hiệu quả nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

- Chịu khó cập nhật kiến thức và các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành để phát trình độ của bản thân và của team.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan (hoặc có kinh nghiệm tương đương).

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong phát triển frontend, đặc biệt biết lập trình React.js.

- Thành thạo HTML5, CSS3, Bootstrap, và JavaScript (ES6+).

- Kinh nghiệm với các thư viện quản lý state, cụ thể là Redux Toolkit.

- Quen thuộc với các thư viện làm việc với components như Ant Design hoặc Material-UI.

- Hiểu cách cấu trúc mã nguồn để đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

- Kiến thức về RESTful APIs và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba.

- Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế responsive và phát triển mobile-first.

- Kinh nghiệm với các hệ thống quản lý code version (ví dụ: Git).

Kỹ Năng Ưu Tiên:

- Kiến thức về TypeScript.

- Biết sử dụng framework kiểm thử (ví dụ: Jest, React Testing Library).

- Kinh nghiệm với các trình biên dịch CSS (ví dụ: SASS, LESS) và các framework (ví dụ: Bootstrap, Tailwind CSS).

- Biết sử dụng tiếng Anh.

- Hiểu biết cơ bản về các công nghệ backend (Node.js, Express, v.v.) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn: xét tăng lương 6 tháng 1 lần, lương tháng 13, thưởng thêm vào các dịp lễ, tết; thưởng theo doanh thu; Đóng BHXH theo quy định của pháp luật; Làm việc 5.5 ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7, có pantry và chỗ ngủ trưa thoải mái, có bánh, trà, cafe, nước uống, thức ăn nhanh dành cho nhân viên; Nghỉ phép 12 ngày phép/ năm hưởng lương bình thường; Tổ chức ăn uống, party ít nhất 1 lần/ tháng, teambuilding 1 lần/ năm; Có cơ hội thăng tiến cao, môi trường chuyên nghiệp, được làm việc với các chuyên gia hàng đầu giúp tích luỹ học hỏi thêm nhiều kiến thức, phát triển bản thân; Được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên môn; Nâng cao khả năng giao tiếp, khả năng lãnh đạo, khả năng làm việc với khách hàng; Được phát đồng phục và hỗ trợ cung cấp các công cụ cần thiết để đáp ứng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

