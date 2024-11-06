Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 18 - 24 Triệu
Phát triển hệ thống website layer front-end
Phối hợp với bộ phận lập trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm tối ưu và hoàn thiện nhất.
Làm việc onsite tại văn phòng khách hàng của Công ty (bank), quận trung tâm Hà Nội.
Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm làm trình Front-end, và có 2 năm làm Angular
Hiểu biết và nắm vững về JS6+, TypeSript,...
Biết sử dụng UI Framework như Ant design, bootstrap hoặc primeng, kinh nghiệm làm việc với form, form validation cho Angular.
Tiếng Anh đọc hiểu
Hiểu biết và nắm vững về JS6+, TypeSript,...
Biết sử dụng UI Framework như Ant design, bootstrap hoặc primeng, kinh nghiệm làm việc với form, form validation cho Angular.
Tiếng Anh đọc hiểu
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 18M – 24M
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI