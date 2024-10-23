Tuyển IT phần mềm VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

• Tham gia phát triển các tính năng quản lý bài viết/video/comment trên hệ thống CMS(Content Management System) của các báo điện tử do VCCorp vận hành trên phiên bản web/ phiên bản mobile và hệ thống CMS Lotus.

• Phối hợp với các team khác để cải thiện tính năng, hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành, xử lý fix lỗi khi đối tác/tòa soạn thông báo lỗi.

• Phối hợp với phía back-end và API để xây dựng các chức năng mới theo yêu cầu của từng tòa soạn/đối tác

• Tham gia xây dựng và phát triển các form viết bài/viết tút/upload gallary ảnh trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus.

• Phối hợp với đội thiết kế và đội API để cải thiện tính năng, tối ưu hóa các form viết bài trên hệ thống website của mạng xã hội Lotus và hệ thống quản trị nội dung CMS Lotus.

• Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS, Javascript mới nhất để áp dụng cải tiến sản phẩm.

• Tham gia thực hiện chỉnh sửa và xây dựng các tính năng/tool khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Kỹ năng lập trình Javascript:

• Kinh nghiệm làm việc liên tục với ReactJs liên tục trong vòng ít nhất 2 năm.

• Hiểu nguyên lý hoạt động của Async/Await/Callback function và áp dụng tốt trong việc viết hàm thực thi code.

• Nắm chắc các kiến thức liên quan các version của ReactJs.

• Sử dụng thành thạo Context API và Higher-Order Component trong ReactJs.

• Biết cách tích hợp và sử dụng kết hợp giữa các thư viện khác với ReactJs (jQuery/Rich text Editor/..)

• Có khả năng debug code trên trình duyệt và xử lý exception trên trình duyệt.

Kỹ năng HTML/CSS:

• Biết tạo các hiệu ứng animation cơ bản bằng CSS.

• Thành thạo trong việc dàn trang bằng CSS theo đúng file thiết kế.

Kỹ năng máy tính:

• Biết sử dụng các tool develpment/add-on để debug trên trình duyệt (tool development của trình duyệt, add on React Developer)

• Biết config các tool build code sử dụng Webpack, Gulp, Babel,...

Tố chất con người:

• Chủ động và luôn cẩn thận trong công việc.

• Có thể chịu được áp lực công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

. Dải lương dự kiến: 18,000,000 – 25,000,000 VNĐ

. Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất, thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch), thưởng thâm niên, thưởng nóng, thưởng vinh doanh...

. Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

. Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp

. Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

. Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).

. Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).

. Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

