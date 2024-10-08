Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
- Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu
1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Phối hợp với BA để đưa ra bản thiết kế phần mềm Thiết kế DB, lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test-case bắt buộc trước khi chuyển giao cho Tester Sửa lỗi và phối hợp với các thành viên trong nhóm
Phối hợp với BA để đưa ra bản thiết kế phần mềm
Thiết kế DB, lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm
Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test-case bắt buộc trước khi chuyển giao cho Tester
Sửa lỗi và phối hợp với các thành viên trong nhóm
2. Phối hợp với Phòng Triển khai phần mềm để triển khai khách hàng mới và Phòng Hỗ trợ khách hàng để hỗ trợ, bảo trì sản phẩm
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 3 năm kinh nghiệm lập trình front-end sử dụng VueJS, làm việc với Restful API
Nắm vững kiến thức về OOP, Design Pattern hiểu biết về UI/UX.
Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap, Material
Có kinh nghiệp làm việc với Vuetify, NuxtJs là lợi thế
Sử dụng tốt các công cụ quản lý source code: GIT
Nắm vững kiến thức về Javascript/TypeScript. Thành thạo HTML/CSS
Có kinh nghiệm sử dụng Webpack, Gulp là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với Context API, Hooks, ESLint
Có kinh nghiệm xử lý firebase, signalR, chart, svg...
Thành thạo tối ưu hoá app performance FE
Có kiến thức về clean code, coding convention
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt.
Đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Upto 25M, tuỳ theo năng lực Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Tổ chức tiệc sinh nhật nhân viên mỗi tháng, hoạt động team building hàng năm
Thu nhập: Upto 25M, tuỳ theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
Tổ chức tiệc sinh nhật nhân viên mỗi tháng, hoạt động team building hàng năm
2. Môi trường làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ... Được tham gia các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, chạy bộ, bóng đá ...)
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc
Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng
Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ...
Được tham gia các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, chạy bộ, bóng đá ...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI