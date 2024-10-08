Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Phối hợp với BA để đưa ra bản thiết kế phần mềm Thiết kế DB, lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test-case bắt buộc trước khi chuyển giao cho Tester Sửa lỗi và phối hợp với các thành viên trong nhóm

Phối hợp với BA để đưa ra bản thiết kế phần mềm

Thiết kế DB, lên giải pháp thi công, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm

Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, tự thực hiện các Test-case bắt buộc trước khi chuyển giao cho Tester

Sửa lỗi và phối hợp với các thành viên trong nhóm

2. Phối hợp với Phòng Triển khai phần mềm để triển khai khách hàng mới và Phòng Hỗ trợ khách hàng để hỗ trợ, bảo trì sản phẩm

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm lập trình front-end sử dụng VueJS, làm việc với Restful API Nắm vững kiến thức về OOP, Design Pattern hiểu biết về UI/UX. Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap, Material Có kinh nghiệp làm việc với Vuetify, NuxtJs là lợi thế Sử dụng tốt các công cụ quản lý source code: GIT Nắm vững kiến thức về Javascript/TypeScript. Thành thạo HTML/CSS Có kinh nghiệm sử dụng Webpack, Gulp là lợi thế Có kinh nghiệm làm việc với Context API, Hooks, ESLint Có kinh nghiệm xử lý firebase, signalR, chart, svg... Thành thạo tối ưu hoá app performance FE Có kiến thức về clean code, coding convention Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt. Đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân.

Trên 3 năm kinh nghiệm lập trình front-end sử dụng VueJS, làm việc với Restful API

Nắm vững kiến thức về OOP, Design Pattern hiểu biết về UI/UX.

Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap, Material

Có kinh nghiệp làm việc với Vuetify, NuxtJs là lợi thế

Sử dụng tốt các công cụ quản lý source code: GIT

Nắm vững kiến thức về Javascript/TypeScript. Thành thạo HTML/CSS

Có kinh nghiệm sử dụng Webpack, Gulp là lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với Context API, Hooks, ESLint

Có kinh nghiệm xử lý firebase, signalR, chart, svg...

Thành thạo tối ưu hoá app performance FE

Có kiến thức về clean code, coding convention

Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt.

Đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Thu nhập: Upto 25M, tuỳ theo năng lực Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Tổ chức tiệc sinh nhật nhân viên mỗi tháng, hoạt động team building hàng năm

Thu nhập: Upto 25M, tuỳ theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.

Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop

Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc

Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

Tổ chức tiệc sinh nhật nhân viên mỗi tháng, hoạt động team building hàng năm

2. Môi trường làm việc

Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ... Được tham gia các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, chạy bộ, bóng đá ...)

Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc

Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng

Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ...

Được tham gia các câu lạc bộ (yoga, thể dục, cầu lông, chạy bộ, bóng đá ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin