Tuyển IT phần mềm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia triển khai dự án nền tảng ngân hàng số, trực tiếp lập trình và hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập trình (Java/JavaScripts)

• Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp giải pháp

• Chủ động cập nhật các xu hướng, công nghệ, giải pháp mới nhằm đề xuất những ứng dụng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng và các bộ phận trong Ngân hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học nước ngoài hoặc tốt nghiệp hệ kỹ sư tài năng các trường Đại học chính quy như ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học FPT...

• Có thể làm việc bằng tiếng Anh với người nước ngoài – tương đương TOEFL iBT 85 điểm trở lên

• Có kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Có kinh nghiệm lập trình

• Ưu tiên kinh nghiệm với AngularJS (từ 2 trở lên), CSS (SASS), HTML5, Bootstrap

• Ưu tiên kinh nghiệm với Java 8, Spring Boot, Hibernate, Rest APIs, Micro services, design patterns và TDD

• Cam kết làm việc tối thiểu 2 năm cho dự án và TPBank

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương, thu nhập khoảng 15-17 tháng/năm Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu Không khí vui vẻ, nhiều đồng nghiệp trẻ trung, năng động Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế Cơ hội đào tạo, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK

