Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Phát triển ứng dụng, hệ thống ERP dựa trên mã nguồn Odoo
Phát triển các module của hệ thống Data Warehouse, CDP
Làm việc cùng với team, dưới sự hướng dẫn của Team Leader
Áp dụng mô hình Agile Scrum
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững chắc OOP
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng back-end sử dụng nền tảng Python, đặc biệt là Odoo
Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về cơ sở dữ liệu SQL như MySQL, PostgreSQL
Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc với cơ sở dữ liệu NoSQL như DynamoDB, Firestore hoặc MongoDB
Viết code sạch sẽ, dễ hiểu.
Thành thạo sử dụng Git và Github
Có kiến thức phân tích và giải quyết vấn đề
Có khả năng nghiên cứu và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng nhanh chóng học các ngôn ngữ lập trình Back-End (script) mới để áp dụng các nhu cầu của dự án
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ giữa các cá nhân;
Có tư tưởng phản biện, tư duy phân tích với kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ;
Có năng lực tìm ra vấn đề một cách độc lập, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp hợp lý;
Tố chất quản lý và là người định hướng mục tiêu;
Làm quen với thực hành Agile.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập/ teamwork tốt
ĐIỂM CỘNG:
Hiểu biết về websocket hoặc socket.io
Kinh nghiệm làm việc với công cụ liên quan đến dữ liệu lớn: Kafka, Hadoop, Hive, Spark, Elastic Search,...
Hiểu biết về SQL và NoSQL: MySQL, MongoDB, Hbase, Cassandra, Clickhouse,...
Thành thạo công cụ Data pipeline và workflow management: Airflow, Nifi
Kinh nghiệm làm việc với các giải pháp monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack
Nắm vững tiến trình tích hợp và triển khai (CI/CD) và sử dụng các công cụ Automation: ArgoCD, GIT, Jenkins, Ansible, Terraform
Có khả năng làm việc với Kubernetes Orchestration và Configuration Management: Azure AKS, Rancher, Docker Compose, Docker
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng back-end sử dụng nền tảng Python, đặc biệt là Odoo
Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về cơ sở dữ liệu SQL như MySQL, PostgreSQL
Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc với cơ sở dữ liệu NoSQL như DynamoDB, Firestore hoặc MongoDB
Viết code sạch sẽ, dễ hiểu.
Thành thạo sử dụng Git và Github
Có kiến thức phân tích và giải quyết vấn đề
Có khả năng nghiên cứu và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng nhanh chóng học các ngôn ngữ lập trình Back-End (script) mới để áp dụng các nhu cầu của dự án
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ giữa các cá nhân;
Có tư tưởng phản biện, tư duy phân tích với kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ;
Có năng lực tìm ra vấn đề một cách độc lập, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp hợp lý;
Tố chất quản lý và là người định hướng mục tiêu;
Làm quen với thực hành Agile.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập/ teamwork tốt
ĐIỂM CỘNG:
Hiểu biết về websocket hoặc socket.io
Kinh nghiệm làm việc với công cụ liên quan đến dữ liệu lớn: Kafka, Hadoop, Hive, Spark, Elastic Search,...
Hiểu biết về SQL và NoSQL: MySQL, MongoDB, Hbase, Cassandra, Clickhouse,...
Thành thạo công cụ Data pipeline và workflow management: Airflow, Nifi
Kinh nghiệm làm việc với các giải pháp monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack
Nắm vững tiến trình tích hợp và triển khai (CI/CD) và sử dụng các công cụ Automation: ArgoCD, GIT, Jenkins, Ansible, Terraform
Có khả năng làm việc với Kubernetes Orchestration và Configuration Management: Azure AKS, Rancher, Docker Compose, Docker
Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn & cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm: 12.000.000 - 25.000.000/tháng
Xét lương 2 lần / năm tùy theo năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của công ty
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định của pháp luật hiện hành
Gói phúc lợi các ngày lễ (30/4 - 1/5, 2/9, Tết Dương lịch) và sinh nhật
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Game...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi của công ty: Chuyến đi công tác thường niên, Teambuilding hàng quý, Tiệc cuối năm, Gala Dinner mừng sinh nhật công ty,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát triển khả năng một cách tối đa.
Được đào tạo, tham gia huấn luyện định kỳ để nâng cao nghiệp vụ
Xét lương 2 lần / năm tùy theo năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của công ty
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định của pháp luật hiện hành
Gói phúc lợi các ngày lễ (30/4 - 1/5, 2/9, Tết Dương lịch) và sinh nhật
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Game...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi của công ty: Chuyến đi công tác thường niên, Teambuilding hàng quý, Tiệc cuối năm, Gala Dinner mừng sinh nhật công ty,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát triển khả năng một cách tối đa.
Được đào tạo, tham gia huấn luyện định kỳ để nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI