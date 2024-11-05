Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phát triển ứng dụng, hệ thống ERP dựa trên mã nguồn Odoo

Phát triển các module của hệ thống Data Warehouse, CDP

Làm việc cùng với team, dưới sự hướng dẫn của Team Leader

Áp dụng mô hình Agile Scrum

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững chắc OOP

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng back-end sử dụng nền tảng Python, đặc biệt là Odoo

Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về cơ sở dữ liệu SQL như MySQL, PostgreSQL

Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc với cơ sở dữ liệu NoSQL như DynamoDB, Firestore hoặc MongoDB

Viết code sạch sẽ, dễ hiểu.

Thành thạo sử dụng Git và Github

Có kiến thức phân tích và giải quyết vấn đề

Có khả năng nghiên cứu và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng nhanh chóng học các ngôn ngữ lập trình Back-End (script) mới để áp dụng các nhu cầu của dự án

Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ giữa các cá nhân;

Có tư tưởng phản biện, tư duy phân tích với kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ;

Có năng lực tìm ra vấn đề một cách độc lập, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp hợp lý;

Tố chất quản lý và là người định hướng mục tiêu;

Làm quen với thực hành Agile.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập/ teamwork tốt

ĐIỂM CỘNG:

Hiểu biết về websocket hoặc socket.io

Kinh nghiệm làm việc với công cụ liên quan đến dữ liệu lớn: Kafka, Hadoop, Hive, Spark, Elastic Search,...

Hiểu biết về SQL và NoSQL: MySQL, MongoDB, Hbase, Cassandra, Clickhouse,...

Thành thạo công cụ Data pipeline và workflow management: Airflow, Nifi

Kinh nghiệm làm việc với các giải pháp monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack

Nắm vững tiến trình tích hợp và triển khai (CI/CD) và sử dụng các công cụ Automation: ArgoCD, GIT, Jenkins, Ansible, Terraform

Có khả năng làm việc với Kubernetes Orchestration và Configuration Management: Azure AKS, Rancher, Docker Compose, Docker

Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn & cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm: 12.000.000 - 25.000.000/tháng

Xét lương 2 lần / năm tùy theo năng lực và hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của công ty

Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định của pháp luật hiện hành

Gói phúc lợi các ngày lễ (30/4 - 1/5, 2/9, Tết Dương lịch) và sinh nhật

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Game...

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi của công ty: Chuyến đi công tác thường niên, Teambuilding hàng quý, Tiệc cuối năm, Gala Dinner mừng sinh nhật công ty,...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát triển khả năng một cách tối đa.

Được đào tạo, tham gia huấn luyện định kỳ để nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin