Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
- Hà Nội:
- Tòa CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Triển khai dự án
- Cài đặt các phần mềm cho NSD
- Tham gia viết tài liệu đào tạo (tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cài đặt)
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại đơn vị triển khai (bao gồm đào tạo hệ thống và đào tạo người dùng cuối) -
- Cầu nối giữa khách hàng và đội kỹ thuật giúp đội kỹ thuật chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
2. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn xây dựng quy trình chuẩn, phù hợp với khách hàng.
- Hướng dẫn các bước sử dụng quy trình sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng sử dụng chương trình sau khi triển khai.
3. Thực hiện công tác báo cáo
- Lập báo cáo định kỳ
- Các báo cáo khác (đột xuất hoặc khi có yêu cầu).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kiến thức về Công nghệ thông tin (mạng, cài đặt máy chủ, máy trạm...), kiến thức về sản phẩm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về phân tích nghiệp vụ (BA), kiểm thử ứng dụng
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn.
- Kỹ năng viết tài liệu.
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo bài bản về quy trình phân tích nghiệp vụ
- Lộ trình lên nhân viên chính thức từ 3 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
