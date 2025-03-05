Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai dự án

- Cài đặt các phần mềm cho NSD

- Tham gia viết tài liệu đào tạo (tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cài đặt)

- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại đơn vị triển khai (bao gồm đào tạo hệ thống và đào tạo người dùng cuối) -

- Cầu nối giữa khách hàng và đội kỹ thuật giúp đội kỹ thuật chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

2. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng

- Tư vấn xây dựng quy trình chuẩn, phù hợp với khách hàng.

- Hướng dẫn các bước sử dụng quy trình sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng sử dụng chương trình sau khi triển khai.

3. Thực hiện công tác báo cáo

- Lập báo cáo định kỳ

- Các báo cáo khác (đột xuất hoặc khi có yêu cầu).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

- Kiến thức về Công nghệ thông tin (mạng, cài đặt máy chủ, máy trạm...), kiến thức về sản phẩm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về phân tích nghiệp vụ (BA), kiểm thử ứng dụng

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn.

- Kỹ năng viết tài liệu.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thoả thuận theo năng lực ứng viên

- Đào tạo bài bản về quy trình phân tích nghiệp vụ

- Lộ trình lên nhân viên chính thức từ 3 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin