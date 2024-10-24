Tuyển Lập Trình Viên Unity thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity
- Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.
- Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...
- Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lập trình Unity 02 năm trở lên.
- Yêu thích làm game.
- Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...
- Có kiến thức về lập trình (C#, Java.....)
- Có khả năng lập trình các thể loại game 2D, 3D hyper casual, midcore
- Có sản phẩm game lên store, sản phẩm demo cá nhân, gửi kèm link theo CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Rank Lương: 10-40tr/tháng
Junior - Middle: 10-30tr tuỳ năng lực, kinh nghiệm Senior: 30-40tr tuỳ năng lực, kinh nghiệm
Junior - Middle: 10-30tr tuỳ năng lực, kinh nghiệm
Senior: 30-40tr tuỳ năng lực, kinh nghiệm
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;
- Thử việc 100% lương
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thời gian làm việc: T2 - T6, nghỉ 3 thứ 7, 1 thứ 7 Creative day và 4 chủ nhật.
(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)
- Thưởng các ngày nghỉ lễ; thưởng tết (1-5 tháng lương);
- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;
- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

