Tuyển Lập Trình Viên Web thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, tòa A3 Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tham gia trực tiếp các sản phẩm công ty đang phát triển và các phần mềm hỗ trợ quản lý nội bộ trong công ty

- Tham gia phát triển dự án công ty do team phát triển từ đầu,

- Kết hợp với các thành viên trong team cùng phát triển bản thân.

- Chịu trách nhiệm phát triển các chức năng và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gắn link source code thực tế đã làm trước đó

- Ham học hỏi, có thể tự làm việc độc lập

- Ưu tiên có kiến thức với Javascript / VueJs / ReactJs

- Ưu tiên có kinh nghiệm với Reactjs/ Nextjs

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với RestFul Api

- Đã làm việc với chatbot hoặc AI là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Vị trí Intern với mức lương hỗ trợ tối thiểu 8.000.000đ

- Cung cấp thiết bị cho công việc: Macbook Pro, màn hình Dell 2k 24-27"

- Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của luật lao động.

- Lương thưởng theo năng lực của mỗi cá nhân, tháng lương thứ 13.

- Phụ cấp ăn trưa và phí gửi xe.

- Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty.

- Tham gia các sự kiện, workshop của công ty, chế độ du lịch hàng năm, sinh nhật hàng quý.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.