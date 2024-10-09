Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 0095/1G Đường An Phú Đông 09, Tổ 08, KP1, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lập trình và phát triển sản phẩm Web Application, chủ yếu sử dụng PHP và WordPress.

Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển các tính năng chi tiết của website.

Làm việc với các công nghệ như PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL, và sử dụng các framework phổ biến.

Tích hợp và tùy chỉnh theme, plugin trên WordPress để tối ưu hóa hiệu suất và SEO cho website.

Cấu hình và tối ưu tốc độ trang web với các công cụ như WP Rocket, li lazy load hình ảnh, và cache server-side.

Đảm bảo tính bảo mật cho website thông qua các biện pháp mã hóa PHP, bảo vệ chống tấn công XSS và SQL Injection.

Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) thông qua tối ưu hóa giao diện và tốc độ tải trang.

Xây dựng và tích hợp API (RESTful/SOA) để kết nối giữa front-end và back-end.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm lập trình Fullstack, bao gồm phát triển các website trên nền PHP và WordPress.

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL.

Kinh nghiệm làm việc với các framework như Laravel, CodeIgniter.

Thành thạo trong việc tạo và chỉnh sửa theme, plugin cho WordPress, tối ưu hóa tốc độ và SEO cho website.

Hiểu biết về MySQL, MariaDB: thiết kế cơ sở dữ liệu, truy vấn và tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn như Git, Docker, Composer.

Kinh nghiệm tối ưu hóa SEO on-page, cấu trúc URL thân thiện với công cụ tìm kiếm.

Có kiến thức về bảo mật website: Cấu hình SSL, mã hóa PHP, bảo vệ khỏi tấn công XSS, SQL Injection.

Khả năng thiết kế và cải thiện giao diện người dùng (UX/UI).

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs); Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK

