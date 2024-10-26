Tuyển Lễ Tân Spa thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 THÁI VĂN LUNG TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn các gói dịch vụ và hướng dẫn khách về các dịch vụ của spa. (Tư vấn về các dịch vụ của spa để khách chọn lựa dịch vụ phù hợp, KHÔNG ÁP DOANH SỐ) Chăm sóc và hỗ trợ hướng dẫn khách hàng vào các khu vực làm dịch vụ Sắp xếp tour cho kỹ thuật viên.

Tư vấn các gói dịch vụ và hướng dẫn khách về các dịch vụ của spa. (Tư vấn về các dịch vụ của spa để khách chọn lựa dịch vụ phù hợp, KHÔNG ÁP DOANH SỐ)

Chăm sóc và hỗ trợ hướng dẫn khách hàng vào các khu vực làm dịch vụ

Sắp xếp tour cho kỹ thuật viên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ( ưu tiên 25 tuổi trở lên ). Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành lễ tân, khách sạn hoặc các chuyên ngành có liên quan khác. Tiếng Anh giao tiếp tốt, check và xử lý được booking trên hệ thống Thời gian : 7h-17h; 16h-24h00 Ưu tiên làm được ca tối : 16h-24h00 ( có ký túc xá ở miễn phí cho các bạn Nữ làm ca tối) LÀM ĐƯỢC LỄ TẾT ( CẢ TẾT ÂM ) KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Nữ ( ưu tiên 25 tuổi trở lên ).

Tốt Nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành lễ tân, khách sạn hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, check và xử lý được booking trên hệ thống

Thời gian : 7h-17h; 16h-24h00

Ưu tiên làm được ca tối : 16h-24h00 ( có ký túc xá ở miễn phí cho các bạn Nữ làm ca tối)

LÀM ĐƯỢC LỄ TẾT ( CẢ TẾT ÂM )

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Golden Lotus World Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn ( 7tr-8tr) Tháng off 4 ngày. Không off sẽ được tính thêm lương. Mỗi tháng sẽ được bonus thêm 1 ngày công vào lương Bonus 1.2-2tr/tháng (cam kết có phụ cấp) Phụ cấp cơm + gửi xe 30k/ ngày Tăng lương sau thử việc và định kỳ. Có ngày phép năm. Thưởng lương tháng 13

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn ( 7tr-8tr)

Tháng off 4 ngày. Không off sẽ được tính thêm lương.

Mỗi tháng sẽ được bonus thêm 1 ngày công vào lương

Bonus 1.2-2tr/tháng (cam kết có phụ cấp)

Phụ cấp cơm + gửi xe 30k/ ngày

Tăng lương sau thử việc và định kỳ. Có ngày phép năm. Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Golden Lotus World

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin