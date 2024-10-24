Tuyển Lễ Tân thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

Mô Tả Công Việc

1. Trực điện thoại tổng đài quầy lễ tân

2. Nhập dữ liệu, thông tin khách hàng khi đến phòng khám vào phần mềm y khoa nhanh chóng, đầy đủ, chính xác

3. Tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ, yêu cầu của khách hàng

4. Kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi gửi hồ sơ cho khách

5. Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển chính xác cho các bộ phận, lưu vào sổ văn thư và gửi Be trong các trường hợp khẩn

6. Thống kê và báo cáo số lượng khách khám cuối ngày, hồ sơ pending

7. Theo dõi kết quả xét nghiệm khách lẻ đăng kí trong ngày (nếu không đăng kí khám Bác sĩ để gửi cho khách), key doctor

8. Nhập các ca cần tư vấn kết quả (xét nghiệm, cận lâm sàng) lên link để BS tư vấn

9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận: chuẩn bị quà tặng...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Có kinh nghiệm làm việc ở phòng khám/bệnh viện Giao tiếp tốt Làm việc có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao. Trung thực, thẳng thắn, luôn tận tâm với công việc.

Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 hoặc 22 Phan Đình Giót, Tân Bình Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần) Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty Môi trường làm việc nhân văn, y tế Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định. Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

