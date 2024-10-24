Tuyển Lễ Tân thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1. Trực điện thoại tổng đài quầy lễ tân
2. Nhập dữ liệu, thông tin khách hàng khi đến phòng khám vào phần mềm y khoa nhanh chóng, đầy đủ, chính xác
3. Tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ, yêu cầu của khách hàng
4. Kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi gửi hồ sơ cho khách
5. Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển chính xác cho các bộ phận, lưu vào sổ văn thư và gửi Be trong các trường hợp khẩn
6. Thống kê và báo cáo số lượng khách khám cuối ngày, hồ sơ pending
7. Theo dõi kết quả xét nghiệm khách lẻ đăng kí trong ngày (nếu không đăng kí khám Bác sĩ để gửi cho khách), key doctor
8. Nhập các ca cần tư vấn kết quả (xét nghiệm, cận lâm sàng) lên link để BS tư vấn
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận: chuẩn bị quà tặng...

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Có kinh nghiệm làm việc ở phòng khám/bệnh viện Giao tiếp tốt Làm việc có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao. Trung thực, thẳng thắn, luôn tận tâm với công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Có kinh nghiệm làm việc ở phòng khám/bệnh viện
Giao tiếp tốt
Làm việc có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao.
Trung thực, thẳng thắn, luôn tận tâm với công việc.

Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 hoặc 22 Phan Đình Giót, Tân Bình Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần) Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty Môi trường làm việc nhân văn, y tế Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định. Nghỉ lễ, phép theo quy định.
Làm việc tại: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 hoặc 22 Phan Đình Giót, Tân Bình
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2-7 (48 tiếng/tuần)
Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty
Môi trường làm việc nhân văn, y tế
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia team building, các hoạt động vui chơi của công ty.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định.
Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cơ Sở 1 ở 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 và Cơ Sở 2 ở 22 Phan Đình Giót, Q Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

