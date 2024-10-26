Tuyển Lễ Tân thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 218 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nhiều nguồn; Phân tích đánh giá hiện trạng của từng trường hợp khách hàng để có hướng giải quyết phù hợp; Làm việc theo tiêu chí của BGĐ BV giao phó và hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện công việc theo yêu cầu. Phối hợp với các bộ phận liên quan như Bộ phận Lễ Tân, Thu ngân, Bác Sĩ, Điều dưỡng để điều tiết, sắp xếp khách hàng nhằm đạt hiệu suất cung cấp dịch vụ tốt nhất: Lập báo cáo tình trạng khách hàng, tháng, quý, năm theo yêu cầu từ BGĐ BVTM Kangnam; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn định kỳ cũng như trong phòng ban để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Khảo sát ý kiến khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại Kangnam và nhận biết khách hàng cần chăm sóc đặc biệt để các BS hội chuẩn và đưa ra phương án kịp thời; Can thiệp kịp thời những khiếu nại thắc mắc của khách hàng và có phương án khắc phục trong thời gian nhanh nhất có thể; Thăm hỏi khách hàng tại chỗ và lắng nghe chia sẽ đóng góp của khách hàng, tư vấn thêm cho khách hàng khi họ còn thắc mắc. Lập báo cáo các ý kiến đóng góp và gửi về cho Trưởng phòng DVKH hàng tháng để bổ sung hoặc chỉnh sửa nhằm góp phần tích cực trong việc CSKH tại BV; Nhập dữ liệu liên tục và đầy đủ, thông tin cụ thể để đồng bộ cho toàn hệ thống cập nhật thông tin chính xác nhất về tình trạng của khách hàng để cùng phối hợp xử lý. Hỗ trợ lễ tân chăm sóc, tư vấn và gọi chăm sóc khách hàng tiềm năng tham gia dịch vụ;
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nhiều nguồn;
Phân tích đánh giá hiện trạng của từng trường hợp khách hàng để có hướng giải quyết phù hợp;
Làm việc theo tiêu chí của BGĐ BV giao phó và hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện công việc theo yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Bộ phận Lễ Tân, Thu ngân, Bác Sĩ, Điều dưỡng để điều tiết, sắp xếp khách hàng nhằm đạt hiệu suất cung cấp dịch vụ tốt nhất:
Lập báo cáo tình trạng khách hàng, tháng, quý, năm theo yêu cầu từ BGĐ BVTM Kangnam;
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn định kỳ cũng như trong phòng ban để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;
Khảo sát ý kiến khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại Kangnam và nhận biết khách hàng cần chăm sóc đặc biệt để các BS hội chuẩn và đưa ra phương án kịp thời;
Can thiệp kịp thời những khiếu nại thắc mắc của khách hàng và có phương án khắc phục trong thời gian nhanh nhất có thể;
Thăm hỏi khách hàng tại chỗ và lắng nghe chia sẽ đóng góp của khách hàng, tư vấn thêm cho khách hàng khi họ còn thắc mắc. Lập báo cáo các ý kiến đóng góp và gửi về cho Trưởng phòng DVKH hàng tháng để bổ sung hoặc chỉnh sửa nhằm góp phần tích cực trong việc CSKH tại BV;
Nhập dữ liệu liên tục và đầy đủ, thông tin cụ thể để đồng bộ cho toàn hệ thống cập nhật thông tin chính xác nhất về tình trạng của khách hàng để cùng phối hợp xử lý.
Hỗ trợ lễ tân chăm sóc, tư vấn và gọi chăm sóc khách hàng tiềm năng tham gia dịch vụ;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Tư vấn/ CSKH Phòng khám Đa khoa; Nha khoa; Thẩm mỹ...
Yêu thích ngành thẩm mỹ, ngoại hình sáng
Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng Giao tiếp, lập kế hoạch, đàm phán, thuyết phục

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơm trưa/ tối tại BV
- Lương cơ bản 8-15tr + Hoa hồng + Thưởng cá nhân/nhóm theo Tháng/ Quý....> 25 triệu++++
- Lương tháng 13, quà tặng, thưởng các ngày lễ lớn trong năm...
- Đi du lịch trong và ngoài ngước mỗi năm 2 lần, team building...
- Thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao...
- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, đau ốm, sinh nhật...
- Khám sức khỏe định kì hằng năm.
- BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo luật lao động và qui định của Công ty.
- Được đào tạo kiến thức chuyên môn, dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong hệ thống tổ chức.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn
-Được sử dụng các Dịch vụ với giá ưu đãi giảm đến 60-80%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

