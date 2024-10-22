Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà 6th Element, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực quầy lễ tân (theo ca trực được phân công) và tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục theo quy định của toà nhà. Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến thắc mắc của khách hàng (trực tiếp, hotline, fb, zalo...) và chuyển đến các bộ phận liên quan cùng phối hợp xử lý. Quản lý tài sản khu vực trong và ngoài sảnh. Cập nhật kết quả các thông tin, công việc tiếp nhận trong ca vào báo cáo ca hàng ngày. Bàn giao các công việc chưa xử lý xong cho ca sau tiếp tục xử lý. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Trực quầy lễ tân (theo ca trực được phân công) và tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục theo quy định của toà nhà.
Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến thắc mắc của khách hàng (trực tiếp, hotline, fb, zalo...) và chuyển đến các bộ phận liên quan cùng phối hợp xử lý.
Quản lý tài sản khu vực trong và ngoài sảnh.
Cập nhật kết quả các thông tin, công việc tiếp nhận trong ca vào báo cáo ca hàng ngày.
Bàn giao các công việc chưa xử lý xong cho ca sau tiếp tục xử lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc theo ca. Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên Ngoại hình dễ nhìn, tính tình cẩn thận chu đáo, chăm chỉ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các máy văn phòng Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
Làm việc theo ca.
Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên
Ngoại hình dễ nhìn, tính tình cẩn thận chu đáo, chăm chỉ
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các máy văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt

Tại Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn,... theo quy định Được làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm
Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn,... theo quy định
Được làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HÀ Nội

