Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu insight và hành vi của khách hàng mục tiêu, audit định kỳ các hoạt động của ngành hàng, thương hiệu và đối thủ trên các nền tảng số

- Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung đa kênh nhắm tới Khách hàng mục tiêu trên kênh sở hữu và cộng đồng (Facebook, Youtube Tiktok, Group, Website, KOLs…).

- Triển khai và giám sát hoạt động thực thi của đội ngũ nội dung nội bộ và thuê ngoài, đảm bảo tất cả nội dung được tạo ra ĐÚNG định vị thương hiệu, chính xác về ngữ pháp, thông điệp, quy cách văn bản, nội dung đảm bảo được tối ưu hóa cho tìm kiếm và trải nghiệm người dùng cho tất cả các kênh nội dung

- Tham gia trực tiếp và báo cáo công việc hàng tháng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Báo chí, Truyền thông..

- Tối thiểu 3+ năm kinh nghiệm content và hơn 1 năm kinh nghiệm leader

- Độ tuổi 23-28 tuổi

- Nắm vững bản chất của các kênh và thường xuyên nắm bắt xu hướng mới, đặc biệt thích thử nghiệm, áp dụng các trend để tìm ra giải pháp hiệu quả

- Cầu thị, sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và quyết chiến cùng team, tinh thần CanDo Điểm cộng cho những bạn có kinh nghiệm hoặc đam mê, mong muốn làm về giáo dục và con người.

- Mong muốn được học hỏi, thăng tiến, có tinh thần cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng

Phẩm chất, kỹ năng

Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng bao quát và giám sát công việc Chịu được áp lực công việc Khả năng làm việc độc lập cao Có khả năng tư duy, lý luận và quyết định tốt

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam. Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty. Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân. Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn. Được đi du lịch một năm một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

