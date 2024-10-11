Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 133 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Quản lý nội dung (bao gồm bài viết, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh/video) trên các nền tảng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, Website, Tiktok
- Lên ý tưởng/ chủ đề cho từng tháng, từ đó xây dựng được kế hoạch nội dung và thiết kế theo chương trình sale dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng
- Định hướng được các nội dung đúng với Brand Guidelines, cập nhật các xu hướng mới nhất để tối ưu cho hoạt động Marketing.
- Phân tích thị trường và xu hướng content marketing để cải tiến và tối ưu hiệu quả hoạt động của team.
- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng và chỉ tiêu nội dung của team, phân phối các nội dung đã có trên các website, fanpage, youtube, tik tok.. của công ty.
- Sản xuất, biên tập nội dung, hình ảnh, video... cho các chiến dịch marketing phù hợp với từng thông điệp ban lãnh đạo đưa ra.
- Quản lý, đào tạo team content
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch viral, seeding. Biên tập nội dung hữu ích không theo chiến dịch để giữ chân khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng.
- Đóng góp ý tưởng xây dựng các kênh truyền thông khác, thu hút tương tác, phát triển nội dung tạo độ phủ thương hiệu trên social
- Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả truyền thông trên các kênh.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc và 1 năm kinh nghiệm làm quản lý team content trên 3 người.
- Kỹ năng quản lý đội nhóm trong mảng làm đẹp, mỹ phẩm;
- Đam mê, hiểu biết về các công cụ quay hình, và có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video sau quay hình;
- Có tinh thần làm việc tập trung, nhiệt tình với công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: Lương cứng từ 13.000.000 – 18.000.000đ/tháng + Thưởng + phụ cấp
- Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm đầy đủ và theo quy định chung của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường văn hóa, doanh nghiệp trẻ, năng động, công bằng, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Chế ngộ đãi ngộ đặc biệt cho nhân sự cam kết gắn bó lâu dài.
- Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, du lịch 1 lần/năm.
- Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà viện thuốc lá ngõ 133 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

