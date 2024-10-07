Tuyển Leader Content thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Dẫn dắt team content.
- Quản lý Cộng tác viên/ Supplier Content/ Supplier Biên kịch.
- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách.
- Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc của team/ CTV/ Supplier.
- Điều phối nhân sự team content.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của team content.
- Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh digital của công ty và khách hàng: website, fanpage, social ads,...
- Quản trị toàn bộ nội dung online, offline của doanh nghiệp theo định hướng thương hiệu.
- Phối hợp với bộ phận Account và Design để đạt được các mục tiêu của dự án và của công ty.
- Viết bài PR cho công ty và các dự án phụ trách.
- Viết kịch bản video, ý tưởng nội dung layout website, sales kit, brochure và các ấn phẩm marketing.
- Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và xây dựng các kế hoạch marketing.
- Tìm kiếm hoặc điều phối nhân sự làm việc với đối tác, agency thực thi các mục tiêu đã đặt ra.
- Các công việc khác của công ty theo sự phân công của giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí Content hoặc Content Leader.
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm viết về lĩnh vực Bất động sản (Content Branding Chủ đầu tư)
- Copywriting tốt, nhạy cảm với câu chữ.
- Tư duy hình ảnh tốt, quản trị hình ảnh và làm việc với Designer.
- Có mindset về Marketing mạnh
- Có kỹ năng quản lý và lập kế hoạch.
- Làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cao.
- Phối hợp làm việc nhóm với các bộ phận khác.
- Làm việc quyết liệt, sẵn sàng OT.
- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, báo chí, kinh tế, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
- Phụ cấp theo tháng (xăng xe, ăn trưa,...) chưa bao gồm trong lương.
- Có bonus trên doanh thu, có bonus trên doanh thu nhân sự team.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
- Tặng tiền mừng sinh nhật.
- Lương tháng 13, thưởng chuyên cần, thưởng trách nhiệm, thưởng chất lượng công việc cố định theo năm, thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nhà nước.
- Gói Bảo hiểm sức khỏe vàng PVI dành cho CBCNV.
- Khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm.
- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, phép năm chưa sử dụng hết được chuyển đổi thành tiền mặt, thâm niên được tính theo năm, cộng 0.5 phép/năm thâm niên. Phép được cộng dồn không bị hủy theo năm.
- Du lịch 1 năm tối thiểu 1 lần (Nếu năm đó không tổ chức du lịch thì nhận tiền mặt), team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.
- Thời gian làm việc: 09:00 -18:00. Nghỉ trưa 12:30-13:30. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng.
- Làm việc trong văn phòng hạng A (phòng nghỉ trưa, box phone, pantry, trà cafe chuẩn bị sẵn hàng ngày, teabreak, quà vặt, hoa tươi để bàn có quỹ hàng tháng).
- Trang thiết bị máy tính hiện đại phù hợp với chuyên môn.
- Làm việc với các Chủ đầu tư Bất động sản lớn nhất Việt Nam: Vingroup, Sun Group,...
- Thẻ Taxi Xanh SM khi cần ra ngoài giao dịch công việc.
- Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái không yêu cầu theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

