Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

70% - Quản lý và phân bổ nguồn lực team design - Đưa ra định hướng ý tưởng thiết kế, feedback, đảm bảo tiến độ và kiểm soát đầu ra các sản phẩm của team - Nghiên cứu và phát triển ý tưởng/ phong cách thiết kế mới cho sản phẩm công ty - Xây dựng quy trình thiết kế, phối hợp team, phòng ban - Đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực và định hướng phát triển cho nhân sự 30% - Tham gia trực tiếp vào công việc thiết kế - Các công việc thiết kế khác theo phân công của Ban Lãnh đạo, trưởng, phó phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cấp bậc: Đại học Độ tuổi: 1996 - 2000 Trường/ngành: Ưu tiên các ngành thiết kế đồ họa/ mỹ thuật ứng dụng, ưu tiên ĐH Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Mỹ Thuật Việt Nam, FPT, Đại học kiến trúc, PTIT Kinh nghiệm: Senior (>3 năm)/Leader trong lĩnh vực thiết kế ấn phẩm. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục, thiết kế sách, các ấn phẩm, sản phẩm cho trẻ em,... (Hoặc từng làm cho các agency về thiết kế, branding) CV có kèm portfolio Thành thạo các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Indesign,... Am hiểu typography, màu sắc, tư duy bố cục sáng tạo, có kiến thức về in ấn. Khả năng quản trị và phân bổ nguồn lực Thấu hiểu con người Quản lý thời gian Giải quyết vấn đề nhanh nhạy

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000đ + Phụ cấp Ăn trưa/Happy Hour + Performance Lương tháng tháng 13 và hoa hồng doanh số không giới hạn. Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.

2. Phúc lợi tối đa:

Sức khỏe: Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV, happy hour hoa quả hàng ngày. Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi. Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

3. Sự nghiệp thăng tiến:

Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng. Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.

4. Môi trường làm việc lý tưởng:

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo có tâm, có tầm và có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường. Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ cực kỳ chất lượng trong lĩnh vực. Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm. Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

5. Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 11h50 - 13h20 Hai Thứ 7 cách tuần: 8h00 - 17h30

6. Văn hóa đổi mới & sáng tạo:

Học & Hành trọn đời Luôn Kaizen & Sáng tạo Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

