Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

I. Hoạt động vận hành:

- Hoạch định kế hoạch PR, Marketing cho đội ngũ, phòng theo từng giai đoạn và theo tầm chiến lược.

- Lên kế hoạch đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Vận hành và theo dõi đảm bảo chiến dịch pr truyền thông triển khai đúng theo kế hoạch và đạt hiệu quả theo mục tiêu chiến dịch đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và viết nội dung cho các kênh truyền thông của công ty: Website, fanpage, landing page,....

- Chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch làm việc, liên lạc với kols/influencer

- Lập kế hoạch đo lường và báo cáo cho TP/Ban giám đốc

- Phân công công việc và quản lý hiệu quả đối với nhân viên thuộc đội ngũ

- Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, quản lý nguồn lực - đội ngũ nhân viên marketing thuộc phạm vi quản lý

II. Hoạt động phát triển:

- Nghiên cứu và triển khai những kênh quảng cáo mới, nội dung quảng cáo hay mới

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 25 tuổi trở lên

- Kinh nghiệm từ 2 năm tại các vị trí tương đương

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm chạy quảng cáo Facebook, Google với ngân sách lớn

- Từng làm trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế

- Sử dụng thành thạo các công cụ Google Analytics, Google Tag Manager, digital marketing, Google Ads, Facebook Ads,...

- Chủ động, sáng tạo trong việc điều chỉnh các chiến dịch marketing một cách hiệu quả.

- Có khả năng tổng hợp, đánh giá phân tích thông tin, lập kế hoạch và làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Tin học văn phòng, kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung tốt, sử dụng Photoshop cơ bản

- Tích cực cập nhật các xu hướng thị trường và thay đổi của các nền tảng quảng cáo

- Trình độ tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

- Làm việc cam kết, chủ động, đúng chất lượng, đúng tiến độ, vì mục tiêu chung

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (15tr - 20tr) + Hoa hồng + Thưởng dự án (+Thưởng nóng) Tổng thu nhập 20-30tr

- Có cơ hội trở thành chủ sản phẩm, dự án

- Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, chuyên môn, phát triển bản thân,...

- Môi trường doanh nghiệp trẻ trung, thẳng thắn, năng động, làm hết sức chơi hết mình, chủ động trong mọi tình huống

- Hệ thống quản lý chuyên nghiệp minh bạch, rõ ràng

- Đồng nghiệp trẻ trung thân thiện, cởi mở

- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm bản thân

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động , các hoạt động Team building định kỳ, các hoạt động du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.