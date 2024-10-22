Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Lập kế hoạch & triển khai content marketing đa kênh:
• Lập kế hoạch, định hướng nội dung chăm sóc, quản lý, phát triển nội dung cho các kênh sở hữu (website, facebook, instagram, youtube, app...)
• Lên kế hoạch chi tiết về bài viết, nội dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho các kênh social.
• Hiểu rõ mục tiêu và chiến lược tổng thể của CMO/ Cố vấn MKT, hoạt động từ MKT Leader và chuyển thể chúng thành các kế hoạch hành động và chiến dịch content cụ thể.
• Xây dựng quy chuẩn về nội dung trên các kênh (website, facebook, instagram, youtube, app...)
2. Quản lý và vận hành đội ngũ Content:
• Xây dựng và thiết lập kế hoạch thực thi cho nhân sự content
• Xây dựng quy trình làm việc, hướng dẫn, đào tạo outsource và các nhân sự liên quan để thực thi hiệu quả content đa kênh
• Phối hợp với các phòng ban khác để đẩy mạnh hiệu quả và tính đồng nhất của content
• Phối hợp với team media để đảm bảo tiến độ sản xuất và kế hoạch công việc
• Quản lý, điều phối và tạo mối quan hệ với các partner báo chí, truyền hình, agency, hệ thống CTV
3. Theo dõi,đánh giá và cải thiện hiệu suất chiến dịch, hệ thống kênh:
• Sử dụng các công cụ phân tích và báo cáo để theo dõi hiệu suất và hiệu quả của content Fanpage, website, campaign.
• Cung cấp báo cáo và phản hồi cho MKT Leader về kết quả công việc cũng như đề xuất cải tiến nội dung phù hợp.
4. Thực hiện các công việc chuyên môn:
• Chịu trách nhiệm duyệt, sản xuất nội dung và hình ảnh cho các bài viết performance, branding, daily post, SEO trên các nền tảng/kênh sở hữu
• Xây dựng kịch bản video performance, promotion, highlight sự kiện theo kế hoạch hoặc chiến dịch
• Chịu trách nhiệm duyệt, sản xuất nội dung và booking bài PR.
• Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và chuẩn bị hình ảnh, nội dung cho các ấn phẩm marketing, event
• Theo dõi & cập nhật thông tin thị trường về thông tin ngành hàng, đối thủ, khách hàng bằng các công cụ hỗ trợ
• Kiểm soát và hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm media (performance video, TVC, giới thiệu sản phẩm)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên cho vị trí tương tự
• Có laptop cá nhân
• Khả năng sáng tạo performance content, biên kịch, điều phối sản xuất
• Khả năng sáng tạo content đa nền tảng: Facebook, Website, Tiktok, Insta
• Có khả năng chủ động tìm kiếm và nghiên cứu từ khóa
• Có khả năng sử dụng từ mức cơ bản trở lên các công cụ hỗ trợ sản xuất media như Canva, Capcut, AI
• Có kỹ năng đo lường chỉ số Fanpage, website, biết sử dụng social analytic và các công cụ nghiên cứu đo lường khác
• Có tư duy logic, nhạy bén, cập nhật nhanh các xu hướng và biến động của ngành cũng như nội dung ngành
• Các kỹ năng chuyên môn khác liên quan đến công việc

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 10 đến 15tr/ tháng
• Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình
• Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và học thêm nhiều kiến thức trong ngành.
• Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm liên quan đến giao tiếp, làm việc đội nhóm.
• Được đào tạo kỹ năng giao tiếp bán hàng, đàm phán
• Được đào tạo thêm kỹ năng xử lý tình huống, xử lý cách từ chối
• Tổ chức sinh nhật, các dịp lễ, đi ăn chơi cùng team hàng tháng, quý ....
• Có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, đề xuất ý tưởng làm việc hiệu quả.
• Được phát triển bản thân và rèn luyện trong môi trường đoàn kết, giúp đỡ yêu thương nhau
Văn hóa của chúng tôi:
- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên MKT như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.
- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?
+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam
+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.
+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.
- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
- Tại MKT Con người phù hợp là quan trọng nhất.
- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

