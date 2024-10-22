Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa 102 USILK City Sông Đà Thăng Long, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và lập kế hoạch để phát triển team và công ty
Đào tạo, thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên
Xây dựng và triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads.... cho sản phẩm thời trang nam, nữ và phụ kiện được phân công thị trường việt nam và đông nam á.
Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing một cách tối ưu
Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, quý...cho cấp trên.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
Có kinh nghiệm triển khai kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads
Có khả năng tạo ra tầm nhìn
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc
Sự tự tin và quyết đoán luôn là người tiên phong trong mọi công việc
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc
Có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 12 - 15tr + Phụ cấp + Thưởng % doanh thu( thu nhập 15-30tr).
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đươc học các khoá học online và offline về marketing, thương hiệu tốt nhất ở Viêt Nam. Thu nhâp 2 con số hoặc 3 tuỳ đô nhanh nhay) sau 6 tháng - 1 năm bền vững tuỳ năng lưc
Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông
Sau khi nắm vững kiến thức quản trị nhân sư, tài chính... sẽ đươc cấp vốn nhất định set up riêng và hưởng theo lơi nhuận 30-40%/ tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Thử việc 1-2 tháng 85% lương cứng, vẫn full trợ cấp và full thưởng kpi
Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
