Tuyển Leader Marketing thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm: Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing online và offline, bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Event Marketing, PR, ... Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, đánh giá ROI, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa. Quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Sales, R&D, ...) để triển khai các chiến dịch Marketing hiệu quả. Nghiên cứu và cập nhật xu hướng Marketing mới, ứng dụng các công nghệ Marketing tiên tiến vào hoạt động của công ty. Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1995 – 2000 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành nghề liên quan. Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Phẩm chất cá nhân: Trung thực, chủ động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc; có tư duy tôn trọng sự khác biệt, ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày; là người hướng ngoại, yêu thích hoạt động sự kiện, truyền thông; có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty. Thành thạo tin học văn phòng, ứng dụng liên quan đến chuyên môn. Năng động, sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc; Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 – 17 triệu/tháng + thưởng. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn. Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Team building, du xuân, hàng năm; Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,... Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13...) Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.