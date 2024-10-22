Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển và đầu tư Gia An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Giao nhiệm vụ, quản lý đội sale online trong việc tư vấn khách hàng.

2. Thực hiện & giám sát quy trình bán hàng Online theo kịch bản từ khâu: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp thắc mắc, chốt đơn hàng và chăm sóc sau bán

3. Lập kế hoạch kinh doanh Online: Khai thác Doanh số trên Data mới, Khai thác Doanh số trên Data cũ

4. Chịu trách nhiệm về hành trình đơn hàng, quản lý vận đơn và các vấn đề phát sinh với đơn vị giao vận.

5. Quản lý, đào tạo, hướng dẫn công việc, tham gia tuyển dụng các nhân sự trong Team Online

6. Lên kế hoạch - quy trình hành trình trải nghiệm khách hàng , kịch bản chốt đơn, chăm sóc khách hàng sau mua đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất và gia tăng tỷ lệ tái mua hàng

7. Phối hợp với Bộ phận Kho - Team Offline - Team MKT để xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng - đơn hàng - hàng hoá và doanh số

8. Báo cáo kết quả làm việc về số/kế hoạch nhân sự/tình hình công việc theo tuần/tháng/quý/năm với cấp quản lý cao hơn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ Trình độ: Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm:

Trình độ: Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm quản lý team Sale online: 3 người trở lên (doanh số trung bình trên 3 tỷ 1 tháng)

- Có kỹ năng đào tạo nhân sự

- Có kỹ năng làm kịch bản Sale Mess, Telesale

- Biết làm quy trình xử lý Data từ từ khi còn mới tới sau mua

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Tik Tok Shop. - Hiểu sâu về phương pháp sử dụng chương trình khuyến mại để kích thích lượt mua từ đó gia tăng Doanh số. - Ưu tiên ứng viên đã từng làm về sản phẩm Du lịch, Gia dụng với mức giá trung bình khá trở lên - Thành thạo các phần mềm hỗ trợ Sale online như: Pancake, PosCake, các phần mềm CRM quản lý Data Online - Có khả năng làm báo cáo, phân tích nguyên nhân vấn đề

4. Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân, tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Phát triển và đầu tư Gia An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15tr - 20 triệu Bao gồm: Lương cứng 12-15 triệu (LCB + Phụ cấp ăn + Phụ cấp chuyên cần + Thưởng Trách nhiệm) + Thưởng hiệu quả + Thưởng tiết kiệm chi phí (nếu có) + Thưởng nóng khác (nếu có)

Được học hỏi, triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Có cơ hội tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức. Được làm việc với những cộng sự trẻ tuổi, có năng lực.

Quyền lợi khác:

Thưởng tháng lương 13. Được review lương/ level định kỳ từ 03 tháng 1 lần. Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm. Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm. Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý... Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,... Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc. Được mua sản phẩm của công ty với chính sách ưu đãi. Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn) Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin. Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển và đầu tư Gia An

