Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH PGCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Phát triển và triển khai chiến lược SEO tổng thể cho các online store của PGSeo trên các thị trường mục tiêu.

2. Dẫn dắt và quản lý đội ngũ SEO, bao gồm việc phân công nhiệm vụ, đào tạo và phát triển nhân viên.

3. Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định các cơ hội SEO tiềm năng cho từng thị trường.

4. Phát triển chiến lược từ khóa và nội dung cho các online store, đảm bảo tối ưu hóa cho các thị trường cụ thể.

5. Triển khai và giám sát các chiến dịch link building chất lượng cao cho các store

6. Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất SEO trên các store, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến.

7. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Content, Design, và Development để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược SEO.

8. Theo dõi và báo cáo các KPI SEO quan trọng, đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu.

9. Cập nhật liên tục về các xu hướng SEO mới nhất và điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng thị trường.

1.Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, trong đó có ít nhất 1 năm làm việc với các thị trường quốc tế (Mỹ, Úc, Canada, EU).

2. Kinh nghiệm sâu rộng về SEO trong lĩnh vực e-commerce.

3. Hiểu biết sâu sắc về các yếu tố SEO on-page, off-page và technical SEO cho các thị trường quốc tế.

4. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ SEO như SEMrush, Ahrefs, Google Analytics, Google Search Console, và các công cụ phân tích dữ liệu khác.

5. Kỹ năng phân tích dữ liệu xuất sắc và khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cho các thị trường khác nhau. 6. Kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản lý các chiến dịch link building quốc tế.

7. Hiểu biết sâu sắc về văn hóa và hành vi người dùng tại các thị trường mục tiêu.

8. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm mạnh mẽ trong môi trường đa văn hóa.

9. Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc).

10. Kiến thức về xu hướng thị trường POD và thương mại điện tử trên phạm vi toàn cầu.

Thu nhập 15.000.000-20.000.000 VNĐ (Lương cứng+Thưởng+Phụ cấp) Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và kỹ năng

Phụ cấp ăn trưa: 700.000VNĐ, gửi xe 100.000VNĐ/1 tháng

Thưởng doanh thu, thưởngcác dịp lễ, tết, sinh nhật,.. Lương tháng thứ 13, được hưởng chế độ nghỉ phép đối với nhân viên chính thức, chế độ BHXH theo quy định, các phúc lợi toàn diện

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục, bao gồm cả các khóa học quốc tế

Tham gia vào các dự án đa dạng và thú vị trong lĩnh vực SEO niche stores và POD

Môi trường làm việc linh hoạt và cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Cơ hội thăng tiến, Review tăng lương 1 lần/năm

