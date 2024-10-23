Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11QL32, Đ. Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

• Phối hợp cùng team Dev xây dựng, tối ưu giao diện, phân loại danh mục bài viết trên website
• Khả năng quản lý đội nhóm, lập kế hoạch Seo tổng thể
• Xây dựng, phân loại mở rộng bộ từ khóa, lập kế hoạch viết bài
• Xác định insight, mục tiêu tìm kiếm của từ khóa từ đó triển khai viết các bài viết chuẩn SEO có nội dung xúc tích, hiệu quả, và logic
• Đăng bài, đi link nội bộ, seo ảnh, đi backlink hoặc giám sát thực hiện và các công việc khác liên quan đến SEO on – offpage để đẩy từ khóa lên top
• Quản lý và cập nhật, audit các nội dung, tin tức trên website
• Theo dõi và đo lường, đánh giá các chỉ số, traffic, ranks, healthy,... từ đó tiếp tục đề xuất, chỉnh sửa và phát triển bền vững website.
• Chủ động update kiến thức nền tảng, chuyên môn, áp dụng AI và những kiến thức mới để nâng cấp hiệu quả và hiệu suất công việc

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tư duy hệ thống trong, có kinh nghiệm tham gia các dự án SEO từ đầu
• Có khả năng nghiên cứu insight, mục tiêu tìm kiếm của từ khóa.
• Có khả năng tự phát triển và làm việc độc lập
• Thân thiện, hòa đồng, ham học hỏi, chịu khó update kiến thức mới

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đoàn kết
• Được chia sẻ, đào tạo hoặc cử đi đào tạo về chuyên môn
• Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc lên các vị trí cao hơn (vì công ty đang rất cần những nhân sự có năng lực chuyên môn và quản lý để bổ nhiệm các quản lý cấp trung)
• Được cấp máy tính, trang thiết bị làm việc.
• Tham gia các hoạt động của công ty: bóng đá, bóng bàn, du lịch, dã ngoại, liên hoan,...
• Du lịch 1-2 lần/năm
• Đóng bảo hiểm ( BHXH, BHYT) đầy đủ theo quy định nhà nước. 4. CƠ CẤU LƯƠNG, THƯỞNG
• Khung lương cứng 16-18 triệu (có thể vượt khung nếu có năng lực)
• Hoa hồng theo doanh thu dịch vụ.
• Phụ cấp ăn trưa: 30k/ngày;
• Thưởng lễ tết, sinh nhật,...
• Thưởng vượt khung
5. THỜI GIAN LÀM VIỆC Giờ làm việc: 8h30-12h; 13h30-17h30, thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM WORKSHOPMAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B04 Xuân Phương Garden, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

