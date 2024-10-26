Tuyển Legal thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Legal thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tư vấn pháp lý liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng ban liên quan để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty.
- Tư vấn pháp lý, hỗ trợ trong hoạt động xây dựng quy chế và các văn bản quản trị nội bộ; quy chế hoạt động nghiệp vụ, quy định nội bộ và các hồ sơ tài liệu khác trong Công ty;
- Phối hợp với các Đơn vị trong việc soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác;
- Là đầu mối thực hiện thủ tục pháp lý hoặc hướng dẫn các phòng ban thực hiện thủ tục pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn và phối hợp với các bộ phận để thu hồi công nợ
- Thực hiện các công việc kiểm soát nội bộ
- Soạn thảo/ rà soát các điều khoản trong hợp đồng thương mại quốc tế, Hợp đồng cung cấp, hợp đồng hợp tác song ngữ (Anh-Việt)....
Khác
- Các công việc trợ lý theo sự phân công của CEO
- Báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành nghề liên quan. Kinh nghiệm pháp chế Doanh nghiệp trên 5 năm Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc viết chủ động với các văn bản pháp lý đơn giản Kỹ năng giao tiếp, xử lý thông tin tốt. Nắm vững kiến thức pháp luật cơ bản. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Kỹ năng phân tích dữ liệu, xử lý thông tin. Kỹ năng quản lý dự án (team management). Kỹ năng phân tích nâng cao (Advanced analytics).
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành nghề liên quan.
Kinh nghiệm pháp chế Doanh nghiệp trên 5 năm
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc viết chủ động với các văn bản pháp lý đơn giản
Kỹ năng giao tiếp, xử lý thông tin tốt.
Nắm vững kiến thức pháp luật cơ bản.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng phân tích dữ liệu, xử lý thông tin.
Kỹ năng quản lý dự án (team management).
Kỹ năng phân tích nâng cao (Advanced analytics).

Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật.
Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, phố Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

