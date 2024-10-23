Tuyển Kinh doanh/Bán hàng ULTIMATE SUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T1 Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Chức danh: Hỗ trợ Livestream Chế độ làm việc: Cộng tác viên Quản lý trực tiếp: Livestream Team Leader

NHIỆM VỤ

Tiếp nhận yêu cầu livestream, xây dựng kịch bản livestream cùng team Ghim sản phẩm chính xác, nhanh chóng trên từng phiên Livestream Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, các đặt hàng, cách mua hàng. Cổ vũ, tạo không khí vui vẻ, hỗ trợ cùng live chính trong mỗi phiên livestream Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc tối thiểu 4 tiếng/ngày. Tương đương 100 tiếng/tháng. Không yêu cầu kinh nghiệm. Hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe, gương mặt ưa nhìn. Năng động, nhiệt huyết, không ngại học hỏi. Có hiểu biết, hứng thú về ngành fitness.

THÁI ĐỘ & TÍNH CÁCH

Năng nổ, hoạt bát: Có khả năng khuấy động không khí cùng Host. Không khí của buổi live phụ thuộc nhiều vào âm thanh, sự tung hứng giữa host và người support. Giúp Host giữ vững tinh thần trong buổi live. Phản xạ nhanh: Xử lý linh hoạt và khéo léo các tình huống diễn ra trong livestream.

Năng nổ, hoạt bát: Có khả năng khuấy động không khí cùng Host. Không khí của buổi live phụ thuộc nhiều vào âm thanh, sự tung hứng giữa host và người support. Giúp Host giữ vững tinh thần trong buổi live.

Phản xạ nhanh: Xử lý linh hoạt và khéo léo các tình huống diễn ra trong livestream.

Tại ULTIMATE SUP Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG

Lương cứng 3.500.000/ 100 tiếng tháng (đăng ký làm việc 4 tiếng/ngày) + Hoa hồng theo doanh thu cho từng phiên Livestream (tính theo SGD). Thu nhập trung bình từ 5.500.000 - 10.000.000 đồng/tháng. Làm đủ 100 giờ thưởng ngay 300.000 chuyên cần. Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 100% lương.

PHÚC LỢI

Được chúc mừng và nhận quà vào các dịp lễ đặc biệt trong năm. Quỹ học tập và phát triển (learning bank)

ĐÀO TẠO

Tham gia vào các khoá học đào tạo do công ty tổ chức. Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung livestream phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người xem. Hỗ trợ công cụ và nền tảng thực hiện livestream trên các mạng xã hội. Làm việc với chuyên gia TMĐT hàng đầu - CEO công ty. Phát triển bản thân liên tục.

CƠ HỘI THĂNG TIẾN, RÈN LUYỆN & PHÁT TRIỂN

Công ty khuyến khích tinh thần học hỏi và tự học. Ultimate Sup mong muốn tạo ra môi trường học để phát triển bản thân và công ty, vì thế luôn có các khoá học cần thiết cho nhân viên. Ngoài ra, nhân viên có thể tự đề xuất các khoá học, công ty sẽ xét duyệt và chi trả. Làm việc tại đây, bạn sẽ biết các công việc để xây dựng một cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn. Nâng cao tinh thần tự giác của bản thân trong công việc cũng như cuộc sống. Biết sắp xếp và quản lý nhiệm vụ hàng ngày một cách hợp lý.

QUYỀN LỢI KHÁC

Thời gian làm việc linh hoạt. Học được về cách làm việc với sàn thương mại điện tử, đặc biệt là với sàn của Singapore. Được tiếp xúc với một số công cụ mới. Công ty luôn nhanh nhạy trong việc cập nhật các công cụ mới để áp dụng trong công việc. Được học hỏi từ người có kinh nghiệm làm sàn với nhiều ngàn đơn hàng mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ULTIMATE SUP

