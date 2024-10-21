Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 81 Đường số 8, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Live các game nổi tiếng trên nền tảng tiktok Phát sóng trực tiếp trong những khung giờ cố định Phối hợp với quản lý và sự sắp xếp của công ty để hoàn thành tốt công việc livestream.

Live các game nổi tiếng trên nền tảng tiktok

Phát sóng trực tiếp trong những khung giờ cố định

Phối hợp với quản lý và sự sắp xếp của công ty để hoàn thành tốt công việc livestream.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vui vẻ, hài hước tạo thiện cảm với người xem Ưu tiên nữ có ngoại hình sáng hoặc nam đẹp trai Giọng nói hay truyền cảm ấp áp là một lợi thế Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream hoặc game

Vui vẻ, hài hước tạo thiện cảm với người xem

Ưu tiên nữ có ngoại hình sáng hoặc nam đẹp trai

Giọng nói hay truyền cảm ấp áp là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream hoặc game

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng. Với điều kiện live 26 ngày và mỗi ngày live 6 tiếng tại công ty. Công ty hỗ trợ máy móc, thiết bị live Có chính sách lương thưởng hấp dẫn Được trở thành Idol chính thức của TikTok

LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng. Với điều kiện live 26 ngày và mỗi ngày live 6 tiếng tại công ty.

LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng.

Công ty hỗ trợ máy móc, thiết bị live

Có chính sách lương thưởng hấp dẫn

Được trở thành Idol chính thức của TikTok

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin