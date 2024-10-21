Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 81 Đường số 8, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Live các game nổi tiếng trên nền tảng tiktok
Phát sóng trực tiếp trong những khung giờ cố định
Phối hợp với quản lý và sự sắp xếp của công ty để hoàn thành tốt công việc livestream.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Vui vẻ, hài hước tạo thiện cảm với người xem Ưu tiên nữ có ngoại hình sáng hoặc nam đẹp trai Giọng nói hay truyền cảm ấp áp là một lợi thế Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream hoặc game
Vui vẻ, hài hước tạo thiện cảm với người xem
Ưu tiên nữ có ngoại hình sáng hoặc nam đẹp trai
Giọng nói hay truyền cảm ấp áp là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream hoặc game
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng. Với điều kiện live 26 ngày và mỗi ngày live 6 tiếng tại công ty. Công ty hỗ trợ máy móc, thiết bị live Có chính sách lương thưởng hấp dẫn Được trở thành Idol chính thức của TikTok
LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng. Với điều kiện live 26 ngày và mỗi ngày live 6 tiếng tại công ty.
LƯƠNG CỨNG 6.000.000-10.000.000 + % hoa hồng.
Công ty hỗ trợ máy móc, thiết bị live
Có chính sách lương thưởng hấp dẫn
Được trở thành Idol chính thức của TikTok
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
