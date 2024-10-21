Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận Hành Sàn:

Quản lý vận hành các gian hàng trên Tiktokshop Chạy quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khóa. Xây dựng và triển khai kế hoạch seeding, kế hoạch phát triển kênh Tiktok Lập kế hoạch marketing tổng thể, đề xuất và thực thi Action plan chi tiết (các chiến dịch/ chương trình khuyến mãi/ quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử,...

2. Livestream:

Xây dựng nội dung và trực tiếp thực hiện hoạt động livestream bán hàng mặt hàng healthy care, ngũ cốc trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Ecom Tiếp nhận yêu cầu livestream, xây dựng kịch bản livestream cùng bộ phận Marketing Thực hiện livestream giới thiệu, bán hàng các sản phẩm của công ty. Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng... Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng mới, nội dung mới để thu hút người xem và mua hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên có kiến thức Sàn thương mại điện tử, Marketing. Có kinh nghiệm livestream 6 tháng Có kiến thức về mặt hàng healthy care, ngũ cốc Đã từng làm việc trong nhóm livestream 3-5 người là 1 lợi thế Ưu tiên độ ngoại hình sáng, hoạt ngôn, vui tính Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng livestream Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung

Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + KPI + Doanh số (Chiết khấu theo % hoa hồng) Lương cứng: 10.000.000- 15.000.000 vnđ Thưởng các dịp lễ, tết, quà tặng ngày sinh nhật Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng Tận hưởng văn phòng làm việc hiện đại, sáng tạo với các phòng chức năng. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Thời gian linh hoạt theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An

