Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thanh An
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận Hành Sàn:
Quản lý vận hành các gian hàng trên Tiktokshop Chạy quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khóa. Xây dựng và triển khai kế hoạch seeding, kế hoạch phát triển kênh Tiktok Lập kế hoạch marketing tổng thể, đề xuất và thực thi Action plan chi tiết (các chiến dịch/ chương trình khuyến mãi/ quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử,...
2. Livestream:
Xây dựng nội dung và trực tiếp thực hiện hoạt động livestream bán hàng mặt hàng healthy care, ngũ cốc trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Ecom Tiếp nhận yêu cầu livestream, xây dựng kịch bản livestream cùng bộ phận Marketing Thực hiện livestream giới thiệu, bán hàng các sản phẩm của công ty. Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng... Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng mới, nội dung mới để thu hút người xem và mua hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên có kiến thức Sàn thương mại điện tử, Marketing. Có kinh nghiệm livestream 6 tháng
Có kiến thức về mặt hàng healthy care, ngũ cốc
Đã từng làm việc trong nhóm livestream 3-5 người là 1 lợi thế
Ưu tiên độ ngoại hình sáng, hoạt ngôn, vui tính
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng livestream
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream
Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung
Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực + KPI + Doanh số (Chiết khấu theo % hoa hồng)
Lương cứng: 10.000.000- 15.000.000 vnđ
Thưởng các dịp lễ, tết, quà tặng ngày sinh nhật
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng
Tận hưởng văn phòng làm việc hiện đại, sáng tạo với các phòng chức năng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thời gian linh hoạt theo yêu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
